Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль розробив план повторної окупації Гази для знищення Хамасу

25 березня 2025, 10:57
Ізраїль розробив план повторної окупації Гази для знищення Хамасу
Фото: з вільного доступу
Ізраїльські чиновники зазначили FT, що військові будуть керувати Сектором Газа і це фактично означатиме повторну окупацію цієї території.

Ізраїльські військові можуть довгостроково окупувати Сектор Газа та відселити цивільних жителів до спецзони на узбережжі Середземного моря. Це має остаточно перемогти угруповання Хамас.

Про це повідомляє Financial Times.

За даними джерел видання, план операції був розроблений новим начальником штабу Армії оборони Ізраїлю за неофіційної підтримки ультраправих міністрів, які давно вимагають більш радикальної тактики боротьби з палестинськими бойовиками.

"Попередня адміністрація (Джо Байдена. - ред.) хотіла, щоб ми закінчили війну. Трамп хоче, щоб ми виграли війну. Існує найвищий американський інтерес у перемозі над Хамасом", - сказав один з ізраїльських чиновників.

Згідно з планом, Цахал задіє кілька бойових дивізій, які реалізують повторне вторгнення в анклав та візьмуть під контроль території Хамасу.

Населення Сектора Газа в кількості 2,2 мільйони осіб під час ізраїльської окупації перемістять до "гуманітарної зони" вздовж узбережжя Середземного моря.

Ізраїльські чиновники зазначили FT, що військові будуть керувати Сектором Газа і це фактично означатиме повторну окупацію цієї території. Ізраїль захопив анклав під час війни 1967 року і контролював його впродовж майже чотирьох десятиліть до 2005 року.

Один зі співрозмовників, знайомий з ходом обговорення, сказав, що Ізраїль може взяти на себе розподіл усієї гуманітарної допомоги та нещодавно підрахував, скільки калорій потрібно кожному палестинцю.

Інший співрозмовник видання сказав, що військові розглядають варіанти розподілу допомоги безпосередньо або через приватних підрядників, щоб не дозволити Хамасу отримати вигоду.

Видання також зазначає, що плани повторного вторгнення відрізняються від методів війни під керівництвом колишніх чиновників служби безпеки Ізраїлю, включно з колишнім міністром оборони Йоавом Галлантом і нещодавно відправленим у відставку начальника Генштабу Герці Галеві.

Раніше Цахал проводила високоінтенсивні бойові дії, після яких військові неодноразово проводили рейди до різних районів смуги, щоб викорінити залишки бойовиків, а потім виходили. Тепер військовим наказали готуватися до кількамісячних бойових операцій, що передбачають "битву, перемогу й управління". Їхня мета - втримати територію і знищити Хамас як військову та правлячу силу в смузі раз і назавжди.

"Однак військові аналітики кажуть, що незрозуміло, чи зможе Цахал досягти цих цілей за кілька місяців, з огляду на виснаження наявних сил і необхідність розгортання, як вони кажуть, щонайменше чотирьох дивізій бойових солдатів", - зазначає FT.

ХАМАСІзраїльСектор Гази

Останні матеріали

Про що свідчить чат в Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Гегсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Політика
Про що свідчить чат в Signal з військовим планом Трампа. Волтц і Гегсет підтримали боса, але не Венс – Wall Street Journal
Переклад iPress – 25 березня 2025, 12:25
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Політика
Панують безпілотники. Попри атаки росіян фронт залишається доволі статичним – Дональд Гілл
Переклад iPress – 25 березня 2025, 06:37
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Політика
Яким буде ендшпіль для України? Історія має прецеденти поганих наслідків угод з росією – WSJ
Переклад iPress – 24 березня 2025, 16:04
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Політика
Трамп з путіним продовжують ділити Україну. Політика США підлаштовується під побажання путіна – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 24 березня 2025, 11:14
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Інтегровані системи протиповітряної оборони. Частина 2 – Том Купер
Переклад iPress – 24 березня 2025, 07:47
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Політика
Танго навколо припинення вогню в Україні 2025 року. Поки готується контрнаступ – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 21 березня 2025, 16:16
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Бізнес & Фінанси
Брюссельський холдем. Європейські козирі проти трампівського примусу – Тобіас Герке
Переклад iPress – 21 березня 2025, 12:02
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Політика
Макрон йде на зіткнення з Трампом. Європа прагне підтримати Україну – Bloomberg
Переклад iPress – 21 березня 2025, 09:42
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється