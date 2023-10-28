Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та посилює бомбардування

Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР

Наразі невідомо, чи є ця атака анонсованим повномасштабним наземним вторгненням.

Ізраїльські військові посилили авіаудари в секторі Гази протягом останніх кількох годин і планують розширити наземну операцію.

Про це на пресконференції повідомив речник Цахал контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

"Повітряні сили завдають дуже значних ударів по наземних цілях", — сказав він, додавши, що сьогодні ввечері наземні сили розширять свою активність.

Видання нагадує, що протягом останніх двох днів піхотні сили й танки Цахал провели обмежені рейди в сектор Гази. Хагарі каже, що Цахал і надалі завдаватиме ударів по місту Газа й прилеглих районах на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора Гази.

"Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки держави Ізраїль", — сказав він.

Увечері 27 жовтня представник Цахал Даніель Хагарі заявивпро початок наступальної активності на Сектор Газа. Цахал почав завдавати ударів по Газі.

Пізніше з'ясувалося, що Ізраїль вирішив атакувати Сектор Газа через відмову Цахал відпустити всіх заручників. Переговори з бойовиками зайшли у глухий кут.