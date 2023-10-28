Матеріали:
Теми:
ПОЛІТИКА

Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та посилює бомбардування

28 жовтня 2023, 09:03
Ізраїль розширює наземну операцію в секторі Гази та посилює бомбардування
Сектор Гази, 29 липня 2014 року. Ізраїль здійснив ракетні удари по місту Газа. Військова операція Ізраїлю проти руху ХАМАС розпочалася 8 липня. Її причиною стали обстріли, які здійснювали бойовики ХАМАС. Фото: АFР
Наразі невідомо, чи є ця атака анонсованим повномасштабним наземним вторгненням.

Ізраїльські військові посилили авіаудари в секторі Гази протягом останніх кількох годин і планують розширити наземну операцію.

Про це на пресконференції повідомив речник Цахал контр-адмірал Даніель Хагарі, пише The Times of Israel.

"Повітряні сили завдають дуже значних ударів по наземних цілях", — сказав він, додавши, що сьогодні ввечері наземні сили розширять свою активність.

Видання нагадує, що протягом останніх двох днів піхотні сили й танки Цахал провели обмежені рейди в сектор Гази. Хагарі каже, що Цахал і надалі завдаватиме ударів по місту Газа й прилеглих районах на півночі Гази, і знову закликає палестинців евакуюватися на південь сектора Гази.

"Ми готові захищатися на всіх аренах. Ми діємо, щоб захистити інтереси безпеки держави Ізраїль", — сказав він.

Увечері 27 жовтня представник Цахал Даніель Хагарі заявивпро початок наступальної активності на Сектор Газа. Цахал почав завдавати ударів по Газі.

Пізніше з'ясувалося, що Ізраїль вирішив атакувати Сектор Газа через відмову Цахал відпустити всіх заручників. Переговори з бойовиками зайшли у глухий кут.

війнаСектор ГазиХамас: Ізраїль

Останні матеріали

Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Технології
Світ готується до саміту зі штучного інтелекту. Як планує регулювання використання ШІ Білий дім – Washington Post
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 15:42
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Політика
Близький Схід і Україна – тест на здатність Америки бути світовим лідером. Внутрішні та зовнішні чинники
Переклад iPress – 27 жовтня 2023, 13:03
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Політика
росія сприяє старим друзям з Хамасу. Але хаос може поглинути і її – Бен Дубов
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 23:10
путінський пропагандон заявив про
Cуспільство
путінський пропагандон заявив про "етнічні чистки" євреїв на рашаТБ. І побачив привид Четвертого Рейху – Джулія Девіс
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 15:18
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Політика
Орбан зраджує Євросоюз. Як позбавити його впливу – Каталіна Чех та Яап Хоксма
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 12:47
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Політика
США мають дуже швидко зробити все для перемоги України. Інакше кошмарний сон стане дійсністю – Ніколя Тензер
Переклад iPress – 26 жовтня 2023, 09:14
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Політика
Війна живе своїм життям. Якщо Ізраїль увійде в Газу, на нас чекає ще більше несподіванок – Мік Раян
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 16:02
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Політика
російське командування може бути некомпетентним. Але поки в нього є ресурси, воно залишається небезпечним – Дара Массіко
Переклад iPress – 25 жовтня 2023, 13:28
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється