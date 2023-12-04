Ізраїль розширив операції на весь Сектор Гази – Цахал
Про це повідомляє The Times of Israel.
"Цахал відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів Хамас по всьому Секторі Гази", - заявив речник Цахал Даніель Хагарі на прес-конференції.
За його словами, дуже важлива авіаційна допомога, яка надається ВПС наземним силам.
ВІн додав, що авіаудари по штабах терористів, заводах з виробництва зброї, терористичних тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземної операції.
"Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території", - сказав речник.
Ми також писали, що Ізраїль планує створити буферну зону в Секторі Газа.