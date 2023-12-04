Ізраїль розширив операції на весь Сектор Гази – Цахал

Армія оборони Ізраїлю вчора вночі заявила, що Ізраїль розширює свої наземні операції на весь Сектор Гази.

Про це повідомляє The Times of Israel.

"Цахал відновлює і розширює наземну операцію проти опорних пунктів Хамас по всьому Секторі Гази", - заявив речник Цахал Даніель Хагарі на прес-конференції.

За його словами, дуже важлива авіаційна допомога, яка надається ВПС наземним силам.

ВІн додав, що авіаудари по штабах терористів, заводах з виробництва зброї, терористичних тунелях і місцях запуску ракет зменшують загрози наземної операції.

"Наша політика зрозуміла — ми силою завдамо удару по будь-якій загрозі, що виникне проти нашої території", - сказав речник.

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