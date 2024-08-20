Ізраїль схвалив пропозицію США про припинення вогню в Газі – Блінкен

США представили компромісну пропозицію на переговорах щодо припинення вогню.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу прийняв американську "компромісну пропозицію" щодо угоди про припинення вогню в секторі Гази, і тепер черга за угрупованням Хамас, яке має погодитися з цим планом.

Про це заявив держсекретар США Ентоні Блінкен, пише "Голос Америки" .

"Тепер настала черга Хамас зробити те саме", – сказав Блінкен журналістам, не уточнивши, чи були враховані запитання, задані угрупуванням Хамас.

Він додав, що за допомогою посередників в особі Єгипту, Катару та Сполучених Штатів сторони мають "зібратися та завершити процес".

Дев'ятий візит Блінкена на Близький Схід з початку війни в Газі в жовтні 2023 року відбувся в той момент, коли США, Єгипет і Катар намагаються фіналізувати угоду про припинення вогню і звільнення заручників між Ізраїлем і Хамас.