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Ізраїль скасував поїздку своєї делегації до США після суперечливої резолюції ООН

26 березня 2024, 08:55
Ізраїль скасував поїздку своєї делегації до США після суперечливої резолюції ООН
Фото: ABIR SULTAN / AFP / GETTY IMAGES
Резолюція закликає до негайного припинення вогню в Секторі Газа.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху скасував поїздку ізраїльської делегації до Вашингтона – попри те, що про таку поїздку особисто просив президент США Джо Байден.

Про це повідомляє CNN.

Нетаньяху заявив, що скасує візит, якщо Штати не накладуть вето на резолюцію Ради Безпеки ООН. Ця резолюція закликає до негайного припинення вогню в Секторі Газа. Однак США утрималися від голосування, і це дозволило ухвалити резолюцію.

Американські офіційні особи заявили, що були "спантеличені" рішенням Нетаньяху відкликати делегацію, а Білий дім назвав такий крок "надмірною реакцією".

Щодо резолюції ООН, то її ухвалили напередодні, 25 березня.

ІзраїльООНрезолюціявійна в Україніросія окупанти

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