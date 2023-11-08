Ізраїль скасував продаж списаних танків Merkava, які могли допомогти Україні

Офіційного повідомлення про скасування операції з продажу танків не було, можливо, вона все ж буде здійснена частково або перенесена за строками.

Ізраїль скасував продаж знятих з озброєння танків Merkava MK3, з них вирішено сформувати новий танкового батальйону.



Про це повідомляє служба новин N12.

Командування Армії оборони Ізраїлю має намір сформувати з резервістів танковий батальйон "Оф Холь" (Фенікс), і озброїти його знятими зі зберігання танками Merkava MK3.

Зняті в Ізраїлі з озброєння танки Merkava MK3 були предметом міжнародної угоди, про яку стало відомо у червні 2023 року: дві неназвані тоді країни, одна з яких знаходиться в Європі, за підтримки США збиралися придбати понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3.



Незабаром після цього стало відомо, що одним із покупців Merkava був Кіпр, причому обговорювалося, що після отримання танків від Ізраїлю Кіпр міг передати Україні свої старі танки радянського виробництва Т-80У та Т-80УК.