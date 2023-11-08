Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль скасував продаж списаних танків Merkava, які могли допомогти Україні

08 листопада 2023, 18:23
Ізраїль скасував продаж списаних танків Merkava, які могли допомогти Україні
Фото: з вільного доступу
Офіційного повідомлення про скасування операції з продажу танків не було, можливо, вона все ж буде здійснена частково або перенесена за строками.

Ізраїль скасував продаж знятих з озброєння танків Merkava MK3, з них вирішено сформувати новий танкового батальйону.

Про це повідомляє служба новин N12.

Командування Армії оборони Ізраїлю має намір сформувати з резервістів танковий батальйон "Оф Холь" (Фенікс), і озброїти його знятими зі зберігання танками Merkava MK3.

Зняті в Ізраїлі з озброєння танки Merkava MK3 були предметом міжнародної угоди, про яку стало відомо у червні 2023 року: дві неназвані тоді країни, одна з яких знаходиться в Європі, за підтримки США збиралися придбати понад 200 танків Merkava Mk2 та Mk3.

Незабаром після цього стало відомо, що одним із покупців Merkava був Кіпр, причому обговорювалося, що після отримання танків від Ізраїлю Кіпр міг передати Україні свої старі танки радянського виробництва Т-80У та Т-80УК.

 

танкидопомога Українівійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Технології
Як штучний інтелект може впливати на піднесення та занепад країн або на знищення людства. Та що з цим робити – RAND Corporation
Переклад iPress – 08 листопада 2023, 12:03
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Технології
Хмарне протистояння. Європа розділилася через цифровий суверенітет над даними – CEPA
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 23:10
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Політика
Трамп готується до помсти. Військові на інавгурації та повний контроль над Мінюстом США – Washington Post
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 14:43
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Хліб та Видовища
Лігурійська сальса та горіхова казка. Італійська письменниця-кулінарка готує пасту зі стручковою квасолею – рецепт Guardian
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 13:25
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Політика
Естонія та Тайвань. Балтійські країни демонструють європейцям, як протидіяти тиску Китаю – Едвард Лукас
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 11:51
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Cуспільство
Авдіївка критична для обох сторін. Скільки північнокорейських боєприпасів отримала росія – Frontelligence Insight
Переклад iPress – 07 листопада 2023, 06:42
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Cуспільство
Купер рекомендує: москва більше не вирішує долю Керченського мосту. 128-й знову не пощастило – Стефан Коршак
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 16:10
Фільм-катарсис. Чому
Хліб та Видовища
Фільм-катарсис. Чому "Довбуш" став несподіваним хітом у воєнній Україні – Washington Post
Переклад iPress – 06 листопада 2023, 15:00
Більше публікацій

© 2023 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється