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Ізраїль спростував заяву Байдена про готовність припинити бойові дії

01 червня 2024, 18:53
Ізраїль спростував заяву Байдена про готовність припинити бойові дії
Фото: facebook.com idfonline
В офісі Нетаньяху кажуть, що не припинять бойові дії, доки не знищать Хамас.

Ізраїль заперечив оголошену президентом США інформацію про те, що він готовий до припинення вогню в секторі Газа в обмін на звільнення усіх заручників.

Про це йдеться у відповідну заяві розповсюдженіій Офісом прем'єр-міністра Ізраїлю.

"Ізраїль не змінював умови припинення війни: знищення військових та управлінських можливостей Хамас, звільнення всіх заручників та забезпечення того, щоб Газа більше не представляла загрози Ізраїлю", – йдеться у заяві. 

В офісі Нетаньяху підкреслили, що Ізраїль наполягатиме на виконанні цих умов ще до запровадження постійного припинення вогню. 

"Думка про те, що Ізраїль погодиться на постійне припинення вогню до виконання цих умов, не може бути виконано", – йдеться у заяві.

Нагадаємо, що напередодні президент США Джо Байден виступив із заявою, в якій повідомив, що саме Ізраїль виступив із пропозицією про припинення вогню в секторі Газа, виведення з нього ізраїльських військ і звільнення всіх заручників. 

За словами Байдена, на першому етапі, який триватиме шість тижнів, буде припинено бойові дії, Ізраїль виведе війська з Гази та відпустить частину ув’язнених Хамасівців. Натомість Хамас звільнить частину цивільних харучників – літніх, поранених і жінок.

На другому етапі має початися остаточне припинення бойових дій і пройдуть подальші переговори, що прокладуть шлях третьому етапу – звільненню решти заручників та масштабному відновленню Гази.

Байден стверджував, що ця пропозиція через Катар вже передана Хамасу. 

Ізраїльбойові діївійна в Україніросія-агресор

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