Ізраїль та Хамас близькі до завершення угоди про припинення вогню – Блінкен

За словами держсекретаря США, він бачить в ізраїльському суспільстві сильне бажання "покінчити з цим".

Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас перебувають "в межах 10-ярдової лінії і рухаються до лінії воріт".

Про це він сказав під час виступу в Інституті безпеки в Аспені, передає The Jerusalem Post.

"Ми часто знаємо, що останні 10 ярдів є найважчими", - підкреслив Блінкен та додав, що наразі питання полягає у завершенні переговорів щодо деяких важливих деталей.

За його словами, США, як і раніше, вважають, що найшвидший спосіб закінчити цю війну та принести полегшення жителям Гази - це укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників.