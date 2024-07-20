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Ізраїль та Хамас близькі до завершення угоди про припинення вогню – Блінкен

20 липня 2024, 19:19
Ізраїль та Хамас близькі до завершення угоди про припинення вогню – Блінкен
Ентоні Блінкен. Фото: AFP
За словами держсекретаря США, він бачить в ізраїльському суспільстві сильне бажання "покінчити з цим".
Державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що перемовини про припинення вогню між Ізраїлем та Хамас перебувають "в межах 10-ярдової лінії і рухаються до лінії воріт".
 
Про це він сказав під час виступу в Інституті безпеки в Аспені, передає The Jerusalem Post.
 
"Ми часто знаємо, що останні 10 ярдів є найважчими", - підкреслив Блінкен та додав, що наразі питання полягає у завершенні переговорів щодо деяких важливих деталей. 
 
За його словами, США, як і раніше, вважають, що найшвидший спосіб закінчити цю війну та принести полегшення жителям Гази - це укласти угоду про припинення вогню та звільнення заручників. 
 
Водночас коли держсекретаря США запитали про те, що, можливо, прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу спеціально саботує переговори про припинення вогню, то Блінкен у відповідь на це розповів, як спілкується з ізраїльським лідером. 
 
"Я не зосереджуюсь на особистостях, я зосереджуюсь на політиці. І ми хочемо бути впевненими, що, рухаючись вперед з будь-ким, чи то з нашими ізраїльськими союзниками, чи з будь-ким іншим, ми досягаємо домовленостей про конкретні кроки, які необхідно зробити, щоб просунути вперед те, що ми намагаємося просунути", - пояснив політик.
 
Блінкен наголосив, що зараз він бачить в ізраїльському суспільстві сильне бажання "покінчити з цим", домогтися припинення вогню та повернення заручників додому. 
 
Американський посадовець зауважив, що має бути досягнута домовленість, яка принесе тривалий мир та безпеку для ізраїльтян, які сильно цього прагнуть та потребують, а також реалізує право палестинців на самовизначення. 

 

Ентоні Блінкенвійна в УкраїніХамас: Ізраїльросія окупанти

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