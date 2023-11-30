Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я
Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я щонайменше ще на один день, що дозволить звільнити більше заручників.
Про це повідомляє Bloomberg.
Ізраїльські військові у четвер, 30 листопада, підтвердили, що перемир'я триватиме і після сьогоднішнього ранку, не назвавши конкретних термінів. У Хамас також підтвердили продовження перемир'я. Ці заяви були зроблені за кілька хвилин до завершення дії попередніх домовленостей про перемир'я, яке мало закінчитися о 7 ранку за місцевим часом.
"На тлі зусиль посередників, спрямованих на продовження процесу звільнення заручників, і відповідно до умов угоди, оперативна пауза буде продовжена", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в соціальній мережі X.
У середу, 29 листопада, Хамас звільнив десятьох заручників - п'ятьох дітей і п'ятьох жінок, в тому числі з подвійним громадянством США, Німеччини та Нідерландів. Ізраїль звільнив із в'язниць 30 палестинців. В межах окремої угоди Хамас відпустив чотирьох громадян Таїланду і двох жінок із російсько-ізраїльським громадянством.
У той час як дипломатичні зусилля зосереджені на досягненні постійного припинення вогню, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху чітко дав зрозуміти, що країна планує "боротися до кінця". Ізраїль наголошував, що його метою є знищення Хамас.
Катар разом із США та Єгиптом виступили посередниками у досягненні початкової угоди про тимчасову паузу у бойових діях між Ізраїлем та Хамас, яка розпочалася 24 листопада о 7:00 за місцевим. Спочатку перемир'я узгодили на чотири дні, а згодом продовжили ще на два. Катар заявив, що його зусилля з досягнення остаточного припинення бойових дій продовжуються.