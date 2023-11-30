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ПОЛІТИКА

Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я

30 листопада 2023, 10:01
Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я
Місто Газа: палестинець веде своє стадо овець повз житловий комплекс, який був сильно пошкоджений в ході боїв між Ізраїлем і ХАМАС. 13 серпня 2014. Фото: АFР
Про продовження перемир'я оголосили за кілька хвилин до того, як мав скінчитися його термін.

Ізраїль та Хамас домовилися продовжити перемир'я щонайменше ще на один день, що дозволить звільнити більше заручників.

Про це повідомляє Bloomberg.

Ізраїльські військові у четвер, 30 листопада, підтвердили, що перемир'я триватиме і після сьогоднішнього ранку, не назвавши конкретних термінів. У Хамас також підтвердили продовження перемир'я. Ці заяви були зроблені за кілька хвилин до завершення дії попередніх домовленостей про перемир'я, яке мало закінчитися о 7 ранку за місцевим часом.

"На тлі зусиль посередників, спрямованих на продовження процесу звільнення заручників, і відповідно до умов угоди, оперативна пауза буде продовжена", - йдеться в повідомленні Армії оборони Ізраїлю в соціальній мережі X.

У середу, 29 листопада, Хамас звільнив десятьох заручників - п'ятьох дітей і п'ятьох жінок, в тому числі з подвійним громадянством США, Німеччини та Нідерландів. Ізраїль звільнив із в'язниць 30 палестинців. В межах окремої угоди Хамас відпустив чотирьох громадян Таїланду і двох жінок із російсько-ізраїльським громадянством.

У той час як дипломатичні зусилля зосереджені на досягненні постійного припинення вогню, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху чітко дав зрозуміти, що країна планує "боротися до кінця". Ізраїль наголошував, що його метою є знищення Хамас.

Катар разом із США та Єгиптом виступили посередниками у досягненні початкової угоди про тимчасову паузу у бойових діях між Ізраїлем та Хамас, яка розпочалася 24 листопада о 7:00 за місцевим. Спочатку перемир'я узгодили на чотири дні, а згодом продовжили ще на два. Катар заявив, що його зусилля з досягнення остаточного припинення бойових дій продовжуються.

перемир'яХамас: Ізраїль

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