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Ізраїль та Хамас наблизилися до угоди про звільнення заручників – WP

14 листопада 2023, 09:21
Ізраїль та Хамас наблизилися до угоди про звільнення заручників – WP
з вільних джерел
Про угоду може бути оголошено впродовж декількох днів.

Уряд Ізраїлю та Хамас близькі до укладання угоди щодо звільнення десятків заручників.

Про це повідомляє The Washington Post.

За даними джерел видання в ізраїльському уряді, у разі, якщо буде погоджено останні деталі домовленостей, про угоду може бути оголошено протягом декількох днів.

Згідно з проектом угоди, ізраїльські жінки та діти звільнятимуться групами одночасно з палестинськими жінками та молодими людьми, які утримуються в ізраїльських в'язницях.

Ізраїль хоче звільнити 100 жінок та дітей, але початкове число, ймовірно, буде меншим. Хамас заявив, що готовий звільнити 70 жінок та дітей. За словами ізраїльського чиновника, обмін полоненими супроводжуватиметься тимчасовим припиненням вогню на кілька днів.

Ізраїльполоненівійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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