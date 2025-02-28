Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль та Хамас почали перемовини про другий етап перемир'я

28 лютого 2025, 09:35
Ізраїль та Хамас почали перемовини про другий етап перемир'я
Фото: з вільного доступу
Про перемовини повідомила єгипетська сторона.
У Каїрі відбулася зустріч представників Ізраїлю, Катару та Сполучених Штатів, яка знаменує початок переговорів про реалізацію другого етапу мирної угоди між урядом Біньяміна Нетаньягу та палестинським угрупованням Хамас.
 
Про це пише The Guardian.
 
Про перемовини повідомила єгипетська сторона. Державні ЗМІ розповіли, що обговорення подальшої долі Смуги Гази та процесу остаточного звільнення усіх ізраїльських заручників було "інтенсивним". Очікується, що невдовзі особисто керувати процесом прибуде спецпосланець Дональда Трампа з питань Близького Сходу Стів Віткофф. 
 
У суботу завершується час, відведений у мирній угоді для першого етапу припинення вогню. За відсутності перемовин війна між Ізраїлем та Хамас ризикувала знову перейти до гарячої стадії. 
 
Проблемною залишається позиція Ізраїлю щодо неприйняття контролю Хамас над Смугою Гази. Для остаточного припинення конфлікту Цахал має вивести війська з палестинського анклаву. 
ХАМАСІзраїльвійна в Україніросія окупанти

Останні матеріали

Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Політика
Кремль у Вашингтоні. Як посланець путіна заманює США в угоду з Україною – Bloomberg
Переклад iPress – 28 лютого 2025, 11:39
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Політика
Ще один провал? Безперспективне майбутнє тристоронньої співпраці Японія-Південна Корея-США – Chatham House
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 15:00
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Політика
Тривожне питання в центрі драми Трампа-Зеленського. Хто керує Америкою – дурень чи мафіозі? – Томас Фрідман
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 12:44
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Політика
Три роки тотальної війни в Україні. Сага про американську зраду – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 27 лютого 2025, 07:46
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Політика
Настала черга російських активів? ЄС розглядає секретну зброю на €200 млрд – Politico
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 16:23
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Політика
Як Стармер повинен поводитися з Трампом? Якщо Україна впаде, наступним буде Тайвань – RUSI та Іан Данкан Сміт
Переклад iPress – 26 лютого 2025, 12:40
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Cуспільство
На фронтах в Україні відносне затишшя. На відміну від глобальних геополітичних подій – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 22:39
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Політика
На виборах у Німеччині виграла Україна. Чого очікувати від нового уряду Мерца
Переклад iPress – 25 лютого 2025, 16:45
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється