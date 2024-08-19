Ізраїль та Хамас звинувачують один одного у затягуванні переговорів – Bloomberg
19 серпня 2024, 16:09
Фото: з вільного доступу
Перемовини поновлять пізніше цього тижня у Каїрі.
Ізраїль і терористичне угруповання Хамас звинуватили один одного в зриві угоди про припинення вогню у Смузі Гази.
Про це пише Bloomberg.
Посередники кажуть, що сторони конфлікту наближалися до паузи у війні в анклаві, який триває поанд 10 місяців. Але заперечення обох сторін у неділю “підвищили ймовірність ще одного дипломатичного провалу”.
Під час переговорів на дводенному саміті минулого тижня в Досі Ізраїль та США працювали над скороченням розбіжностей в угоді з єгипетськими та катарськими посадовцями, які виступали посередниками для Хамасу.
Переговори мають відновитися в Каїрі пізніше цього тижня, хоча офіційна дата не встановлена, і досі незрозуміло, чи Хамас надішле своїх представників.
Зазначимо, до Ізраїлю приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, де у розмовах з лідерами країни наполягатиме на укладенні угоди. Після того він вирушить у Єгипет.
Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вчора заявив, що поступок щодо важливих питань не буде.