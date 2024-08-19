Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль та Хамас звинувачують один одного у затягуванні переговорів – Bloomberg

19 серпня 2024, 16:09
Ізраїль та Хамас звинувачують один одного у затягуванні переговорів – Bloomberg
Фото: з вільного доступу
Перемовини поновлять пізніше цього тижня у Каїрі.
Ізраїль і терористичне угруповання Хамас звинуватили один одного в зриві угоди про припинення вогню у Смузі Гази.
 
Про це пише Bloomberg.
 
Посередники кажуть, що сторони конфлікту наближалися до паузи у війні в анклаві, який триває поанд 10 місяців. Але заперечення обох сторін у неділю “підвищили ймовірність ще одного дипломатичного провалу”.
 
Під час переговорів на дводенному саміті минулого тижня в Досі Ізраїль та США працювали над скороченням розбіжностей в угоді з єгипетськими та катарськими посадовцями, які виступали посередниками для Хамасу.
 
Переговори мають відновитися в Каїрі пізніше цього тижня, хоча офіційна дата не встановлена, і досі незрозуміло, чи Хамас надішле своїх представників.
 
Зазначимо, до Ізраїлю приїхав державний секретар США Ентоні Блінкен, де у розмовах з лідерами країни наполягатиме на укладенні угоди. Після того він вирушить у Єгипет.
 
Водночас прем’єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вчора заявив, що поступок щодо важливих питань не буде.
 

 

війна в Україніросія окупантиІзраїльХАМАС

Останні матеріали

Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Політика
Вербування – це гра з числами. З'явилася повоєнна стратегія росії з поповнення армії – Дара Массіко
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 17:48
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Політика
Підсумки тижня. ЗСУ за 11 днів зайняли стільки території росії, скільки росія спромоглася захопити з початку 2024 року – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 16:17
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Політика
Україна рухається вперед. Як Захід може допомогти – Курт Волкер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 11:09
Політика
"Відступаючі" українські сили захопили нові населені пункти і райони Курської області. Війна – це пекло – Том Купер
Переклад iPress – 19 серпня 2024, 00:22
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Політика
росіяни прагнуть продемонструвати, що Курська операція не впливає на Донбаський наступ. Але ЗСУ відходять, щоб зайняти кращі позиції – Том Купер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 14:31
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Політика
Історія твориться кров'ю. ЗСУ тримають обриси майбутнього в своїх руках – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 11:32
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Політика
Політичні та оперативні цілі України в операції в Курській області. Що думають Дара Масіко, Марк Гертлінг, Томас Тайнер та інші
Переклад iPress – 16 серпня 2024, 08:03
Битва маневрів. Як російські пропагандони
Політика
Битва маневрів. Як російські пропагандони "виграли" Курську битву – Том Купер
Переклад iPress – 15 серпня 2024, 16:14
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється