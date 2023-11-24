Ізраїль тимчасово припинив війну з терористами Хамас

Це має сприяти звільненню заручників, утримуваних у Секторі Газа, в обмін на 150 палестинців, ув’язнених Ізраїлем.

Сьогодні, 24 листопада, почало діяти перемир’я у війні Ізраїлю з терористичним угрупованням Хамас. Режим припинення вогню розпочався о 7 ранку і діятиме щонайменше чотири дні.

Про це повідомляє Радіо Свобода.

Протягом цього періоду Хамас пообіцяв звільнити щонайменше 50 із приблизно 240 заручників, яких захопили під час нападу на Ізраїль 7 жовтня.



Поки діятиме режим припинення вогню, до Сектору Газа має надійти гуманітарна допомога.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант назвав перемир’я "коротким перепочинком", після якого інтенсивні бойові дії буде відновлено.