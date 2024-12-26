Ізраїль ударив по аеропорту та морському порту у Ємені

Повстанці-хусити використовували уражені об’єкти для контрабанди іранської зброї в регіон.

26 грудня, ізраїльська армія завдала кількох ударів з повітря по військових об’єктах хуситів у Ємені. Вибухи пролунали у міжнародного аеропорту в столиці країни та в порту Худейда на Червоному морі.

Ізраїльські військові стверджують, що завдали ударів по військових об’єктах, що належать повстанцям-хуситам, які неодноразово атакували Ізраїль. У повідомленні уточнили, що повстанці використовували ці об’єкти для контрабанди іранської зброї в регіон.

У заяві Цахал наголосили, що повстанці-хусити є центральною частиною іранської осі терору, а їхні атаки на міжнародне судноплавство та судноплавні шляхи продовжують дестабілізувати регіон і світ загалом.