Ізраїль увійшов на територію найбільшої лікарні Гази

Представник Армії оборони Ізраїлю заявив, що військовослужбовці Цагал "точно знають", що шукають на території лікарні.

Ізраїльські військовослужбовці (Цахал) увійшли на територію найбільшої в секторі Гази лікарні Аш-Шифа.

Про це заявила прес-служба Армії оборони Ізраїлю в середу.

"Цахал проводить наземну операцію в Газі, щоб перемогти Хамас і врятувати наших заручників. Ізраїль веде війну з Хамас, а не з цивільним населенням у Газі", - йдеться в повідомленні.

Військові зазначили, що в їхніх лавах є бригади медиків та фахівці, які говорять арабською. Ці люди пройшли спеціальну підготовку і мають на меті убезпечити цивільне населення, яке Хамас використовує як живий щит.

В армії Ізраїлю наголосили, що останніми тижнями Цахал неодноразово публічно попереджав, що продовження військового використання Хамас госпіталю "Шифа" ставить під загрозу його захищений статус згідно з міжнародним правом, і надав достатньо часу, щоб припинити це незаконне зловживання лікарнею.

"Вчора Цахал ще раз повідомив відповідним органам влади в Газі, що всі військові дії на території лікарні повинні бути припинені протягом 12 годин. На жаль, цього не сталося", - додали військові.

На початку жовтня бойовики Хамас розпочали масштабне вторгнення до Ізраїлю. Вони вбивали та викрадали як військових, так і мирних жителів. У відповідь Ізраїль оголосив військову операцію проти бойовиків "Залізні мечі".