Ізраїль вдарив по заводу Хамасу з виробництва зброї

Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці пускових постів, які терористи використовували для ракетного обстрілу країни.

Впродовж минулої доби Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці пускових постів, які Хамас використовував для ракетного обстрілу ізраїльтян у всій країні.

Про це йдеться у повідомленні Цахалу.

У Джабалії виявили пост, який запускав ракети в бік міста Сдерот. Тель-Авів знищив його.

Також війська Цахалу провели цілеспрямований рейд на базу терористів і виявили близько 250 готових до використання ракет, снарядів і РПГ, а також іншу зброю та військову техніку.

Ізраїль завдав удару по заводу з виробництва зброї, де виявили сотні гранат, ракет і ракет M72 LAW.

Крім того, ізраїльські військово-морські сили виявили терористичний осередок, який вів вогонь по наземних військах у Секторі Газа, і завдали удару по ньому.