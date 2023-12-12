Ізраїль вдарив по заводу Хамасу з виробництва зброї
Впродовж минулої доби Повітряні сили Ізраїлю завдали ударів по низці пускових постів, які Хамас використовував для ракетного обстрілу ізраїльтян у всій країні.
Про це йдеться у повідомленні Цахалу.
У Джабалії виявили пост, який запускав ракети в бік міста Сдерот. Тель-Авів знищив його.
Також війська Цахалу провели цілеспрямований рейд на базу терористів і виявили близько 250 готових до використання ракет, снарядів і РПГ, а також іншу зброю та військову техніку.
Ізраїль завдав удару по заводу з виробництва зброї, де виявили сотні гранат, ракет і ракет M72 LAW.
Крім того, ізраїльські військово-морські сили виявили терористичний осередок, який вів вогонь по наземних військах у Секторі Газа, і завдали удару по ньому.