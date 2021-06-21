Ізраїль відкриє кордони для вакцинованих туристів з 1 липня

Вакциновані іноземні громадяни зможуть в'їжджати до Ізраїлю з 1 липня.

Як передає Укрінформ із посиланням на Jerusalem Post, про це в неділю заявила міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед.

Крім того, діти до шести років, чиї батьки відповідають вимогам, також будуть допущені в країну.

Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, мають пройти карантин, так само як і ізраїльтяни, які не вакциновані або які не перехворіли, що повертаються з-за кордону.

Як нагадує видання, минулого тижня офіційний представник міністерства охорони здоров'я Ізраїлю заявив, що вакциновані люди з країн з низьким рівнем ризику зможуть в'їжджати до Ізраїлю без необхідності проходити серологічний тест, щоб довести наявність антитіл в їх крові.