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Ізраїль відкриє кордони для вакцинованих туристів з 1 липня

Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, мають пройти карантин
Вакциновані іноземні громадяни зможуть в'їжджати до Ізраїлю з 1 липня.
Ізраїль відкриє кордони для вакцинованих туристів з 1 липня Фото: Галина Грицишин

Як передає Укрінформ із посиланням на Jerusalem Post, про це в неділю заявила міністр внутрішніх справ Айєлет Шакед.

Крім того, діти до шести років, чиї батьки відповідають вимогам, також будуть допущені в країну.

Невакциновані особи, які в'їжджають в країну, мають пройти карантин, так само як і ізраїльтяни, які не вакциновані або які не перехворіли, що повертаються з-за кордону.

Як нагадує видання, минулого тижня офіційний представник міністерства охорони здоров'я Ізраїлю заявив, що вакциновані люди з країн з низьким рівнем ризику зможуть в'їжджати до Ізраїлю без необхідності проходити серологічний тест, щоб довести наявність антитіл в їх крові.

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21 06 2021 17:43
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