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ПОЛІТИКА

Ізраїль вперше за час війни застосував систему ПРО Arrow 3

31 жовтня 2023, 16:36
Ізраїль вперше за час війни застосував систему ПРО Arrow 3
Фото: з вільного доступу
Вона збила ракету, запущену з району Червоного моря.

Сили оборони Ізраїлю вперше з початку війни використали систему протиракетної оборони Arrow.

Про це повідомляє пресслужба ізраїльських Повітряних сил у Twitter.

Повідомляється, що система Arrow перехопила випущену з району Червоного моря ракету класу "земля-земля". Ймовірно, вона була запущена з території, яка контролюється Єменськими хуситами.

Системи виявлення Повітряних сил відстежили траєкторію польоту ракети та перехопили її у "найбільш відповідний час".

Крім того, у той же район вилетіли винищувачі для перехоплення виявлених ворожих цілей. Усі загрози були перехоплені за межами Ізраїлю, вторгнення у повітряний простір держави виявлено не було.

Arrow або ж Hetz – це сімейство ракет, що призначені для перехоплення балістичних цілей, розробка якого ведеться спільними зусиллями промисловостей Ізраїлю та Сполучених Штатів.

Розробка та модернізація сімейства ведеться компаніями Israel Aerospace Industries та Boeing. Система складається з гіперзвукових протиракет Arrоw 2 і Arrow 3, радарів раннього попередження Elta EL/M-2080 Green Pine і Golden Citron.

Arrow – дуже коштовна система. Після старту розробки, прогноз загальних витрат на розробку та виробництво становив приблизно 1,6 мільярда доларів.

ІзраїльвійнаArrow 3

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