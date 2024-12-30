Ізраїль вводить обов'язкові електронні дозволи для туристів
Ізраїль запроваджує для туристів платні електронні дозволи на в'їзд ETA-IL. Вони знадобляться для в'їзду в країну вже з 1 січня 2025 року.
Про це повідомляє The Jerusalem Post.
Дозвіл ETA-IL - це електронний дозвіл на виїзд, який коштує 25 шекелів (7 доларів) на людину. Заявка на отримання такого дозволу має бути подана окремо на кожного, хто приїжджає.
Після отримання ETA-IL діє до двох років або до закінчення терміну дії поточного закордонного паспорта мандрівника - залежно від того, що настане раніше.
Дозвіл ETA-IL дозволяє перебувати в Ізраїлі до 90 днів. Якщо турист хоче залишитися в країні довше, він має запросити продовження терміну перебування в Управлінні у справах населення та імміграції Ізраїлю.
Для того, щоб подати заявку на отримання ETA-IL, необхідно буде в режимі онлайн вказати:
- особисті дані, включно з повним ім'ям, датою народження і громадянством;
- інформацію про поїздку, включно з причиною візиту і датами перебування;
- паспортні дані.
Також під час подання заявки необхідно буде надати чітку фотографію.
Як пояснює видання, люди з подвійним громадянством, одне з яких ізраїльське, зможуть подорожувати до Ізраїлю по своїх закордонних паспортах до 31 грудня 2025 року, а потім їм знадобиться ETA-IL.
Туристи, які хочуть поїхати до Ізраїлю, повинні подати заяву на отримання ETA-IL за кілька тижнів до запланованого візиту і мати діючий закордонний паспорт щонайменше шість місяців. Примітно, що такий дозвіл не гарантує в'їзд до Ізраїлю.