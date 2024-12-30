Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль вводить обов'язкові електронні дозволи для туристів

30 грудня 2024, 21:56
Ізраїль вводить обов'язкові електронні дозволи для туристів
Фото: з вільного доступу
Також під час подання заявки необхідно буде надати чітку фотографію.

Ізраїль запроваджує для туристів платні електронні дозволи на в'їзд ETA-IL. Вони знадобляться для в'їзду в країну вже з 1 січня 2025 року.

Про це повідомляє The Jerusalem Post.

Дозвіл ETA-IL - це електронний дозвіл на виїзд, який коштує 25 шекелів (7 доларів) на людину. Заявка на отримання такого дозволу має бути подана окремо на кожного, хто приїжджає.

Після отримання ETA-IL діє до двох років або до закінчення терміну дії поточного закордонного паспорта мандрівника - залежно від того, що настане раніше.

Дозвіл ETA-IL дозволяє перебувати в Ізраїлі до 90 днів. Якщо турист хоче залишитися в країні довше, він має запросити продовження терміну перебування в Управлінні у справах населення та імміграції Ізраїлю.

Для того, щоб подати заявку на отримання ETA-IL, необхідно буде в режимі онлайн вказати:

  • особисті дані, включно з повним ім'ям, датою народження і громадянством;
  • інформацію про поїздку, включно з причиною візиту і датами перебування;
  • паспортні дані.

Також під час подання заявки необхідно буде надати чітку фотографію.

Як пояснює видання, люди з подвійним громадянством, одне з яких ізраїльське, зможуть подорожувати до Ізраїлю по своїх закордонних паспортах до 31 грудня 2025 року, а потім їм знадобиться ETA-IL.

Туристи, які хочуть поїхати до Ізраїлю, повинні подати заяву на отримання ETA-IL за кілька тижнів до запланованого візиту і мати діючий закордонний паспорт щонайменше шість місяців. Примітно, що такий дозвіл не гарантує в'їзд до Ізраїлю.

Ізраїльтуристи

Останні матеріали

Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Політика
Що чекає на США у 2025 році. Химерна нова норма від Дональда Трампа – The New Yorker
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 16:20
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Політика
російсько-українська війна: оптимісти та песимісти. Підсумки року – Лоуренс Фрідман
Переклад iPress – 30 грудня 2024, 12:18
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Політика
Ця війна справді глобальна. Реакція Фінляндії, Азербайджану та інших – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 29 грудня 2024, 21:46
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Політика
Європейські енергетичні санкції проти росії вичерпали себе. Чи може Польща розпалити їх знову? – Politico
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:54
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Політика
росія випробовує європейських сусідів з НАТО. Які наслідки це матиме
Переклад iPress – 27 грудня 2024, 13:01
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Політика
Європа на межі наявних запасів. НАТО не зможе захистити її від росії без США – Independent
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 15:52
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Політика
Мир чи безпека. Як вибори у Німеччині можуть вплинути на майбутню підтримку України – Atlantic Council
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 12:19
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Cуспільство
Попри продовження російського наступу, українські контратаки почастішали. Чому ресурси ЗСУ для захисту Великої Новосілки та Курахового обмежені – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 26 грудня 2024, 08:49
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється