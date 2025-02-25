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Ізраїль вимагає "повної демілітаризації" на півдні Сирії

25 лютого 2025, 15:09
Ізраїль вимагає
Фото:politeka.net
Ізраїльські війська залишатимуться на невизначений час на сирійській території, яку вони захопили торік
Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче повної демілітаризації більшої частини південної Сирії.
 
Про це пише BBC.
 
Така позиція може призвести до конфлікту між Ізраїлем і новим керівництвом у Сирії після повалення режиму диктатора президента Башара Асада.
 
У недільній промові перед ізраїльськими військовими курсантами Нетаньягу сказав, що Ізраїль не дозволить ні силам Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) ‒ ісламістського угруповання, яке очолило повалення Асада, ні новій сирійській армії, яка формується, “увійти в район на південь від Дамаска”.
 
Ми вимагаємо від сил нового режиму повної демілітаризації південної Сирії в провінціях Кунейтра, Дераа і Сувейда. Таким же чином ми не потерпимо жодної загрози релігійній спільноті Друзи на півдні Сирії”, ‒ заявив очільник уряду.
 
За його словами, ізраїльські війська залишатимуться на невизначений час на сирійській території, яку вони захопили після падіння Асада в грудні минулого року.
 
Досі Ізраїль описував свій перехід до контрольованої ООН демілітаризованої буферної зони на Голанських висотах як тимчасовий захід для забезпечення безпеки ізраїльтян на іншій стороні.
 
"Очевидною метою було запобігти переходу екстремістських груп на Голани за умов вакууму влади", ‒ зазначає видання.
 
Однак останніми коментарями Нетаньягу чітко дав зрозуміти, що він вважає, що нова влада в Сирії – з їхнім джихадистським минулим – може бути небезпечною.

 

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