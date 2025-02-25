Ізраїль вимагає "повної демілітаризації" на півдні Сирії

Ізраїльські війська залишатимуться на невизначений час на сирійській території, яку вони захопили торік

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу хоче повної демілітаризації більшої частини південної Сирії.

Така позиція може призвести до конфлікту між Ізраїлем і новим керівництвом у Сирії після повалення режиму диктатора президента Башара Асада.

У недільній промові перед ізраїльськими військовими курсантами Нетаньягу сказав, що Ізраїль не дозволить ні силам Хаят Тахрір аш-Шам (HTS) ‒ ісламістського угруповання, яке очолило повалення Асада, ні новій сирійській армії, яка формується, “увійти в район на південь від Дамаска”.

“Ми вимагаємо від сил нового режиму повної демілітаризації південної Сирії в провінціях Кунейтра, Дераа і Сувейда. Таким же чином ми не потерпимо жодної загрози релігійній спільноті Друзи на півдні Сирії”, ‒ заявив очільник уряду.