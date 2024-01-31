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ПОЛІТИКА

Ізраїль вимагає відсторонити Генсека ООН

31 січня 2024, 09:16
Ізраїль вимагає відсторонити Генсека ООН
Фото: з вільних джерел
Вимога пов'язана із причетністю співробітників ООН до діяльності бойовиків Хамас.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац вважає, що Антоніу Гутерріш має піти у відставку з поста генерального секретаря ООН.

Про це пише Politico.

Ця вимога пов’язана із звинуваченнями, які пролунали з боку Ізраїлю,  у тому, що 12 співробітників Агентства ООН для допомоги палестинським біженцям і організації робіт (UNRWA) були причетні до нападу Хамас 7 жовтня.

"Звичайно, як генеральний секретар ООН він несе відповідальність. Гутерріш має піти у відставку, або ООН має замінити його", — наголосив Кац.

Суперечки Ізраїлю з ООН тривають вже декілька місяців. У жовтні Гутерріш заявив, що атака Хамас "не відбулася у вакуумі", і звинуватив Ізраїль у веденні "56 років задушливої окупації".

У п’ятницю — після того, як Міжнародний суд ООН дорікнув Ізраїлю за його бомбардування Гази, але не закликав до припинення вогню — Ізраїль звинуватив співробітників ООН в участі у нападі Хамас.

Сполучені Штати, Німеччина та Італія, серед інших, відповіли призупиненням фінансування агентства.

"Країни діяли правильно, хоча це була гуманітарна організація", — сказав Кац.

UNRWA заперечує, що свідомо допомагало Хамасу чи будь-якій іншій бойовій групі. У заяві агентства йдеться про те, що воно ретельно розслідує звинувачення та притягне винних до відповідальності. У п’ятницю ООН звільнила дев’ятьох звинувачених співробітників. Повідомляється, що ще один співробітник загинув, особи інших двох досі встановлюються.

"Огидні дії цих співробітників повинні мати наслідки, якщо вони підтвердяться. Щоденне виживання двох мільйонів мирних жителів Гази залежить від критичної допомоги UNRWA", — наголосив Гутерріш у заяві в неділю.

Ізраїль досі публічно не надав доказів своїх звинувачень. Перший дипломат США Ентоні Блінкен заявив у понеділок, що звинувачення «заслуговують на довіру», хоча офіційні особи США "не мали можливості розслідувати [звинувачення] самі".

"Ми зберемо ці докази та надішлемо їх до всіх країн, таких як США та Німеччина. Гутерріш проігнорував багато скарг та інформацію щодо поведінки представників організації з надання допомоги, а також ознаки співпраці з Хамас", — пообіцяв Кац.

За словами Каца, необхідно створити нове агентство для реконструкції Гази, у якому арабські держави повинні бути залучені більше, ніж раніше.

UNRWAопікується школами, медичними установами та програмами допомоги в таборах для біженців у Газі, на Західному березі, Сирії, Лівані та Йорданії. Тільки в секторі Газа працює 13 тисяч співробітників.

ООНХамас: ІзраїльГутерріш

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