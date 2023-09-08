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Ізраїль вирішив підтримати російську пропаганду у кіно

08 вересня 2023, 16:09
Ізраїль вирішив підтримати російську пропаганду у кіно
Фото: з вільного доступу
Ізраїльський уряд підписав договір з рф про співпрацю у галузі кіновиробництва.

У той час, коли міжнародна спільнота ізолює росію, яка веде агресивну війну та тероризує мирне населення України, Ізраїль продовжує співпрацю із державою-агресоркою. У день, коли окупанти вчинили черговий теракт, обстрілявши Костянтинівку, уряд цієї країни підписав договір з рф про співпрацю в галузі кіновиробництва. Цинізм ситуації полягає в тому, що кіно у росії використовують пропагандисти для виправдання війни в Україні.

Про це йдеться у повідомленні посольства України в Ізраїлі.

"Ми вже не знаємо, як коментувати. Того самого дня, коли російська ракета влучила по багатолюдному ринку на Донбасі в Україні, знову вбивши та поранивши десятки невинних мирних жителів, ізраїльський уряд підписав угоду про співпрацю в галузі кіно з російськими пропагандистами", - наголосили українські дипломати.

В українському посольстві обурені тим, що Ізраїль пропонує державі-агресору додаткові майданчики для поширення своїх токсичних ідей, і закликали уряд країни "нарешті усвідомити", що правильним буде зосередити увагу на несправедливості, вчиненій російським керівництвом, а не на підписувати з ним сумнівні угоди.

війна в Україніросія окупантипропаганда рфконтракт з рф

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