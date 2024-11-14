Ізраїль вивчає український досвід боротьби з безпілотниками

Країна вже зіткнулась з тою самою проблемою іранських дронів.

Київ та Єрусалим проводять тісну співпрацю щодо вивчення українського досвіду боротьби з дронами.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ізраїль повинен вивчати цей досвід, повинен користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, тому що ми зараз теж зіткнулися з тою самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - сказав Бродський.

За словами посла, в Україні під час війни з'явилися певні технології, і Ізраїль їх вивчає, аби користуватись ними у майбутньому.

"Що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в них. Я впевнений, що навіть зараз, але і після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України", - додав він.

Щодо допомоги обом країнам з боку США, Бродський сказав, що адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні воєн, тому американська допомога має бути продовжена.

"Це взагалі не питання. Зараз головне питання - не як продовжити допомогу, а як закінчити всі війни", - впевнений Бродський.