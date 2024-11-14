Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль вивчає український досвід боротьби з безпілотниками

14 листопада 2024, 13:41
Ізраїль вивчає український досвід боротьби з безпілотниками
Фото: УНН
Країна вже зіткнулась з тою самою проблемою іранських дронів.

Київ та Єрусалим проводять тісну співпрацю щодо вивчення українського досвіду боротьби з дронами.

Про це заявив Надзвичайний і Повноважний Посол Держави Ізраїль в Україні Міхаель Бродський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ.

"Ізраїль повинен вивчати цей досвід, повинен користуватися цим досвідом, і ми це вже робимо, тому що ми зараз теж зіткнулися з тою самою проблемою іранських дронів у нас в Ізраїлі", - сказав Бродський.

За словами посла, в Україні під час війни з'явилися певні технології, і Ізраїль їх вивчає, аби користуватись ними у майбутньому.

"Що стосується ізраїльських технологій, то Україна завжди була зацікавлена в них. Я впевнений, що навіть зараз, але і після закінчення війни ці технології будуть дуже корисні для України", - додав він.

Щодо допомоги обом країнам з боку США, Бродський сказав, що адміністрація Дональда Трампа зосередиться на закінченні воєн, тому американська допомога має бути продовжена.

"Це взагалі не питання. Зараз головне питання - не як продовжити допомогу, а як закінчити всі війни", - впевнений Бродський.

 
ІзраїльдрониУкраїна

Останні матеріали

Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Політика
Ситуація погіршиться перш ніж покращиться. Геополітика в часи другого пришестя Трампа – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 14 листопада 2024, 12:49
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Політика
Німцям набридло чути, як росіяни обстрілюють мирне населення в Україні. Своєю чергою окупанти продовжують розвивати мікроуспіхи на Курахівському напрямку – Том Купер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 22:12
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Політика
путін не воює за землю в Україні. Байден має кілька тижнів, щоб надати українцям ресурси, необхідні для боротьби – Енн Епплбом
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 16:39
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Політика
Мирний план для України? Стратегія Заходу щодо України більше не є провальною – Мік Раян
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 12:34
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Політика
Війна в Україні. Ендшпіль у полі зору – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 13 листопада 2024, 01:24
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Політика
За тиждень ситуація на фронті не змінилася. росіяни продовжують тиснути на кількох напрямках – Том Купер і Дональд Гілл
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 16:47
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Бізнес & Фінанси
Пропозиція. Фонд перемоги Трампа в Україні – Тімоті Еш
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 12:10
Настає нова ера. Американська технологічна
Політика
Настає нова ера. Американська технологічна "братва" тепер хизується своїм впливом у коридорах влади – The Guardian
Переклад iPress – 12 листопада 2024, 08:22
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється