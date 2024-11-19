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ПОЛІТИКА

Ізраїль виявив великі запаси російської зброї в руках "Хезболли" – WSJ

19 листопада 2024, 14:56
Ізраїль виявив великі запаси російської зброї в руках
Фото: rotter
Виявлення зброї також посилило побоювання в Ізраїлі, що росія може поглиблювати свої відносини з "Хезболлою".

У міру того, як Ізраїль просувається у своєму вторгненні на південь Лівану, його війська знаходять великі запаси російської зброї, що підтверджує давні підозри Ізраїлю в тому, що "Хезболла" посилює свою бойову спроможність за допомогою сучасної російської зброї.

Частину озброєння, включно з сучасними протитанковими ракетами "Корнет", виробленими 2020 року, було відправлено до Південного Лівану останніми роками з російських складів у сусідній Сирії, за словами сирійських співробітників служби безпеки й арабського чиновника. росія давно постачає зброю сирійським військовим, а також контролює власні склади в країні.

Про це пише The Wall Street Journal.

"російська зброя, яка раніше була у "Хезболли", як відомо, була менш досконалою, а деякі зразки походять ще з радянських часів", — йдеться в газеті.

Натомість зброя, яку зараз знаходить Ізраїль, є новішою, більш досконалою і присутня в більшій кількості, ніж очікували військові аналітики. Вони повідомляють, що ця зброя значно посилила здатність "Хезболли" давати відсіч після того, як ізраїльські авіаудари знищили її вище керівництво. 

Окрім російських "Корнетів", серед зброї були й інші російські керовані протитанкові ракетні комплекси, в тому числі "Метис", "Конкурс", "Фагот" і "Малютка".

Ізраїльський майор зазначив, що приблизно від 60% до 70% зброї, захопленої в перші дні ізраїльського вторгнення, була російською. 

ІзраїльзброяХезболларосія загроза

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