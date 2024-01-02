Ізраїль заарештував кілька тисяч людей на Західному березі річки Йордан

Сектор Гази, Газа, 6 серпня 2014 року. Палестинці стоять поруч зі своїми зруйнованими будинками. Конфлікт Ізраїлю та палестинців триває майже місяць. Армія Ізраїлю здійснює авіаудари по палестинській території у відповідь на ракетні обстріли з сектора Гази. Прем'єр Ізраїлю Беньямін Нетаньяху звинуватив рух ХАМАС у загибелі мирного палестинського населення. Фото: АFР

У заяві Цахалу йдеться, що близько 1300 затриманих були членами Хамас.

Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заарештувала понад 2550 осіб, які перебували в розшуку на Західному березі річки Йордан після початку війни з Хамас.



Про це повідомляє Xinhua.

У ніч з неділі на понеділок Армія оборони Ізраїлю, Агентство безпеки Ізраїлю (ISA) і прикордонна поліція заарештували 10 осіб, які перебували в розшуку на Західному березі річки Йордан, і конфіскували багато зброї.

Арешти були проведені в місті Катанна поблизу Єрусалима, в селі Бейт-Іба, розташованому поблизу міста Наблус, і в місті Бані-Наїм поблизу міста Хеврон. Зазначається, що були конфісковані також кошти терористів.