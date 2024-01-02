Ізраїль заарештував кілька тисяч людей на Західному березі річки Йордан
Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заарештувала понад 2550 осіб, які перебували в розшуку на Західному березі річки Йордан після початку війни з Хамас.
Про це повідомляє Xinhua.
У ніч з неділі на понеділок Армія оборони Ізраїлю, Агентство безпеки Ізраїлю (ISA) і прикордонна поліція заарештували 10 осіб, які перебували в розшуку на Західному березі річки Йордан, і конфіскували багато зброї.
Арешти були проведені в місті Катанна поблизу Єрусалима, в селі Бейт-Іба, розташованому поблизу міста Наблус, і в місті Бані-Наїм поблизу міста Хеврон. Зазначається, що були конфісковані також кошти терористів.