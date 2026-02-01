Ізраїль заборонив діяльність організації "Лікарі без кордонів" у секторі Гази

Конфлікт загострився навколо нових правил реєстрації, запроваджених урядом Ізраїлю.

Гуманітарна місія "Лікарів без кордонів" (MSF) у секторі Гази під загрозою повного припинення. Ізраїль офіційно заборонив діяльність організації в анклаві після того, як вона відмовилася надати детальні списки своїх палестинських співробітників. Заборона має набрати повної чинності до кінця лютого 2026 року.

Про це повідомляє Times of Israel.

Конфлікт загострився навколо нових правил реєстрації, запроваджених урядом Ізраїлю. Згідно з ними, усі 37 міжнародних організацій, що працюють у Газі, зобов'язані надати паспортні дані та ідентифікаційні номери всіх своїх палестинських працівників. Ізраїль встановив дедлайн на 1 березня 2026 року, проте для MSF через "триваючі порушення" цей термін скорочено до кінця лютого.

У неділю ізраїльське Міністерство у справах діаспори зазначило, що MSF заборонять працювати в анклаві через "істотне і триваюче порушення існуючих процедур реєстрації", які мають "запобігати зловживанню гуманітарним прикриттям для ворожих дій і тероризму".