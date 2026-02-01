Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
Ізраїль заборонив діяльність організації "Лікарі без кордонів" у секторі Гази

01 лютого 2026, 18:20
Ізраїль заборонив діяльність організації
Фото: з вільного доступу
Конфлікт загострився навколо нових правил реєстрації, запроваджених урядом Ізраїлю.

Гуманітарна місія "Лікарів без кордонів" (MSF) у секторі Гази під загрозою повного припинення. Ізраїль офіційно заборонив діяльність організації в анклаві після того, як вона відмовилася надати детальні списки своїх палестинських співробітників. Заборона має набрати повної чинності до кінця лютого 2026 року.

Про це повідомляє Times of Israel.

Конфлікт загострився навколо нових правил реєстрації, запроваджених урядом Ізраїлю. Згідно з ними, усі 37 міжнародних організацій, що працюють у Газі, зобов'язані надати паспортні дані та ідентифікаційні номери всіх своїх палестинських працівників. Ізраїль встановив дедлайн на 1 березня 2026 року, проте для MSF через "триваючі порушення" цей термін скорочено до кінця лютого.
 
У неділю ізраїльське Міністерство у справах діаспори зазначило, що MSF заборонять працювати в анклаві через "істотне і триваюче порушення існуючих процедур реєстрації", які мають "запобігати зловживанню гуманітарним прикриттям для ворожих дій і тероризму".
 
"Порушення в тому, що MSF не надала списки місцевих співробітників, що є вимогою, яка застосовується до всіх гуманітарних організацій, котрі працюють у регіоні. Ці списки співробітників не передаються іншим сторонам і використовуються виключно для внутрішніх цілей", – йдеться у заяві.
 
MSF зобов'язалися передати списки співробітників, і Ізраїль очікував отримати їх минулого вівторка, йдеться в заяві. Але організація не надала Ізраїлю список і повідомила, що не виконуватиме ці вимоги. MSF припинить діяльність у Газі до кінця лютого, поінформували в міністерстві.
 
Міністр у справах діаспори Аміхай Чіклі заявив, що MSF "раптово змінила свою позицію після публічного зобов'язання діяти відповідно до процедури". Він стверджує, що "MSF наймає осіб, які активно працюють у терористичних організаціях, через що вони приховують списки своїх співробітників.
 
"Організація діє у співпраці з Міністерством охорони здоров'я ХАМАС і не випадково її заяви були опубліковані одночасно з аналогічними заявами від представників бойовиків у секторі Гази", – підкреслив Чіклі.

 

