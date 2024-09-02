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Ізраїль забрав із Гази тіла ще шести заручників, країну охопили масштабні протести

02 вересня 2024, 11:35
Ізраїль забрав із Гази тіла ще шести заручників, країну охопили масштабні протести
Фото: EPA/UPG
Профспілки заявляють, що прем'єр-міністр намагався зірвати будь-яку можливу угоду, намагаючись зберегти свою керівну коаліцію недоторканою.
Більшу частину Ізраїлю охопили страйки на тлі все більшого гніву через неспроможність уряду забезпечити звільнення заручників, яких утримують бойовики Хамасу.
 
Про це пише Financial Times.
 
Цими вихідними зі Смуги Гази вивезли тіла шести заручників, зокрема молодого громадянина США. Це посилило хвилю громадського гніву проти прем’єр-міністра Ізраїлю Беньяміна Нетаньягу за те, що він не зміг укласти угоду з терористами щодо звільнення решти полонених.
 
Згідно з нашою початковою оцінкою, їх жорстоко вбили терористи Хамасу незадовго до того, як ми дісталися до них”, ‒ заявив речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі.
 
Ізраїльські патологоанатоми повідомляють, що всіх шістьох застрелили з близької відстані протягом останніх кількох днів.
 
Хамас у своїй заяві припустив, що група загинула унаслідок ізраїльського авіаудару. Цахал назвав цю заяву “психологічною війною”.
Ізраїльпротестивійна в Україніросія окупанти

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