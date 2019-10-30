Ізраїль зачинив посольства по всьому світу
Починаючи з 1:00 за часом Ізраїлю і до отримання нових оголошень, усі дипломатичні місії будуть зачинені для відвідувачів, пише 9tv.co.il., передає LB.ua.
Причиною є страйк, оголошений робочим комітетом Міністерства закордонних справ і Міністерства оборони Ізраїлю.
За словами представників комітету, такі дії стали єдино можливим кроком протесту проти рішення Міністерства фінансів скоротити витрати ізраїльських дипломатів і представників по всьому світу і спробувати застосувати нові правила звітності заднім числом.
"Через рішення Міністерства фінансів Ізраїлю... застосувати односторонню процедуру, яка змінює протокол, чинний протягом кількох десятиліть, ми змушені зачинити дипломатичну місію. Консульські послуги не надаватимуться, і ніхто не матиме права в'їхати в посольство/консульство. Ізраїльські дипломати зобов'язані постійно намагатися посилити міць і стійкість Ізраїлю. На жаль, рішення Міністерства фінансів не залишає нам іншого вибору, як вжити вищезгадані заходи, оскільки життєвим інтересам Держави Ізраїль завдано збитків", - повідомили в Посольстві Ізраїлю в Україні.
Коли страйк припиниться й ізраїльські представництва знову відчинять свої двері, невідомо.
Раніше у Києві біля посольства Туреччини сталися сутички під час акції протесту проти військової операції на півночі Сирії.
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