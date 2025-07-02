Ізраїль закликав Китай натиснути на Іран
02 липня 2025, 10:05
Фото: DW
Китай купує близько 90% іранського експорту нафти, що становить близько 1,7 млн барелів на день.
Ізраїль закликав Китай використовувати економічний і політичний вплив на Іран, щоб чинити тиск на військові та ядерні амбіції країни.
Про це повідомляє Bloomberg.
"Китай єдиний, хто здатний вплинути на Іран. Іран впаде, якщо Китай не купуватиме його нафту", - сказала генеральний консул Ізраїлю Равіт Баєр журналістам у Шанхаї.
Зауваження Баєр прозвучали на тлі напруженості у відносинах між Ізраїлем і Китаєм через війну єврейської держави в Газі та атак минулого місяця на Іран - ключового партнера Пекіна на Близькому Сході.
"Вони можуть чинити тиск на Іран, у них є політична влада над Іраном, вони можуть допомогти змінити його шкідливу дійсність у регіоні. Китай може зробити багато чого", - додала Баєр.
Тим часом Bloomberg пише про малі докази того, що Китай зможе суттєво вплинути на Іран у питаннях військової та ядерної стратегії.
Хоч Тегеран і налагодив останніми роками тісніші зв'язки з Пекіном і Москвою, проте він найбільше виступав проти перспективи іноземного втручання в ключові політичні рішення.
Ба більше, глава КНР Сі Цзіньпін, найімовірніше, віддасть перевагу зосередитися на економічних зв'язках, коли йтиметься про відносини з Іраном, вважає Bloomberg.
"Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником". Бути посередником - це велика відповідальність, вимагає великих грошей і важких рішень", - заявила консул Ізраїлю.
Вона додала, що відносини Ізраїлю з Китаєм - найбільшим торговельним партнером європейської держави після США - істотно не погіршилися, незважаючи на конфлікти з 2023 року.
Видання нагадало, що під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном військові та ядерні об'єкти Ісламської Республіки було значно пошкоджено, а низку вищих армійських командирів і науковців-атомників було вбито.
США виступили посередникам у припиненні вогню, яке розпочалося минулого тижня, хоча Тегеран висловив скептицизм щодо довговічності перемир'я і заявив, що готовий вжити заходів у відповідь у разі відновлення агресії з боку Ізраїлю.
Що ж стосується Китаю і росії - вони головні партнери Ірану серед світових держав, і вони засудили удари Ізраїлю, але при цьому мало що зробили для підтримки Тегерана
Також Пекін послідовно закликав Ізраїль припинити конфлікт у Газі з Хамас і вжити заходів для вирішення проблеми двох держав для палестинців, що, за словами прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, загрожуватиме безпеці його країни.