Ізраїль закликав Китай натиснути на Іран

Ізраїль закликав Китай використовувати економічний і політичний вплив на Іран, щоб чинити тиск на військові та ядерні амбіції країни.

"Китай єдиний, хто здатний вплинути на Іран. Іран впаде, якщо Китай не купуватиме його нафту", - сказала генеральний консул Ізраїлю Равіт Баєр журналістам у Шанхаї.

Зауваження Баєр прозвучали на тлі напруженості у відносинах між Ізраїлем і Китаєм через війну єврейської держави в Газі та атак минулого місяця на Іран - ключового партнера Пекіна на Близькому Сході.

"Вони можуть чинити тиск на Іран, у них є політична влада над Іраном, вони можуть допомогти змінити його шкідливу дійсність у регіоні. Китай може зробити багато чого", - додала Баєр.

Тим часом Bloomberg пише про малі докази того, що Китай зможе суттєво вплинути на Іран у питаннях військової та ядерної стратегії.

Хоч Тегеран і налагодив останніми роками тісніші зв'язки з Пекіном і Москвою, проте він найбільше виступав проти перспективи іноземного втручання в ключові політичні рішення.

Ба більше, глава КНР Сі Цзіньпін, найімовірніше, віддасть перевагу зосередитися на економічних зв'язках, коли йтиметься про відносини з Іраном, вважає Bloomberg.

"Я не думаю, що Китай зацікавлений у тому, щоб бути посередником". Бути посередником - це велика відповідальність, вимагає великих грошей і важких рішень", - заявила консул Ізраїлю.

Вона додала, що відносини Ізраїлю з Китаєм - найбільшим торговельним партнером європейської держави після США - істотно не погіршилися, незважаючи на конфлікти з 2023 року.

Видання нагадало, що під час 12-денної війни між Ізраїлем та Іраном військові та ядерні об'єкти Ісламської Республіки було значно пошкоджено, а низку вищих армійських командирів і науковців-атомників було вбито.

США виступили посередникам у припиненні вогню, яке розпочалося минулого тижня, хоча Тегеран висловив скептицизм щодо довговічності перемир'я і заявив, що готовий вжити заходів у відповідь у разі відновлення агресії з боку Ізраїлю.

Що ж стосується Китаю і росії - вони головні партнери Ірану серед світових держав, і вони засудили удари Ізраїлю, але при цьому мало що зробили для підтримки Тегерана

Також Пекін послідовно закликав Ізраїль припинити конфлікт у Газі з Хамас і вжити заходів для вирішення проблеми двох держав для палестинців, що, за словами прем'єра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху, загрожуватиме безпеці його країни.