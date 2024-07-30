Ізраїль закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу
30 липня 2024, 16:35
Фото: globalaffairspress.com
Ісраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО.
Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац закликав НАТО виключити Туреччину з альянсу після того, як її президент Таїп Ердоган пригрозив вторгненням в Ізраїль.
Про це повідомляє The Times of Israel.
"У світлі погроз президента Туреччини Ердогана вторгнутися в Ізраїль і його небезпечної риторики міністр закордонних справ Ісраель Кац доручив дипломатам терміново взаємодіяти з усіма членами НАТО, закликаючи до засудження Туреччини та вимагаючи її виключення з альянсу", – заявили в міністерстві.
Нагадаємо, що раніше президент Туреччини Реджеп Ердоган пригрозив вторгнутися в Ізраїль, щоб підтримати палестинців. Глава МЗС Ізраїлю Ісраель Кац порівняв його з іракським диктатором Саддамом Хусейном.