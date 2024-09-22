Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані

На думку президента Герцоґа, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.

Ізраїль спростував причетність до вибухів пейджерів та рацій угруповання "Хезболла" у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей, а ще тисячі – зазнали поранень.

Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ в інтервʼю Sky News.

На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією". Водночас президент не надав жодних доказів цього.

"Є багато ворогів "Хезболли", досить багато в наші дні. "Хезболла" душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо", – заявив Герцоґ.