Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані
22 вересня 2024, 19:51
Фото: DW
На думку президента Герцоґа, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.
Ізраїль спростував причетність до вибухів пейджерів та рацій угруповання "Хезболла" у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей, а ще тисячі – зазнали поранень.
Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ в інтервʼю Sky News.
На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією". Водночас президент не надав жодних доказів цього.
"Є багато ворогів "Хезболли", досить багато в наші дні. "Хезболла" душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо", – заявив Герцоґ.
Водночас він зазначив, що Ізраїль "чітко дає зрозуміти, що має вжити заходів", щоб "захистити свій народ".
На думку президента, існує "можливість різкої ескалації", проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.
Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що саме Ізраїль причетний до вибухів у Лівані. Зокрема, ABC News стверджує, що Ізраїль упродовж останніх 15 років планував операцію з підриву пейджерів, намагаючись узяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни.