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Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані

22 вересня 2024, 19:51
Ізраїль заперечив свою причетність до вибухів пейджерів та рацій у Лівані
Фото: DW
На думку президента Герцоґа, існує «можливість різкої ескалації», проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.

Ізраїль спростував причетність до вибухів пейджерів та рацій угруповання "Хезболла" у Лівані, унаслідок яких загинули десятки людей, а ще тисячі – зазнали поранень.

Про це заявив президент країни Іцхак Герцоґ в інтервʼю Sky News.

На питання щодо відповідальності Ізраїлю за атаки цього тижня в Лівані він відповів, що "категорично відкидає будь-який зв'язок з тією чи іншою операцією". Водночас президент не надав жодних доказів цього.
 
"Є багато ворогів "Хезболли", досить багато в наші дні. "Хезболла" душила Ліван, руйнувала Ліван, створювала хаос у Лівані знову і знову і знову. Ми тут просто для того, щоб захищати себе. Це все, що ми робимо", – заявив Герцоґ.
 
Водночас він зазначив, що Ізраїль "чітко дає зрозуміти, що має вжити заходів", щоб "захистити свій народ".
 
На думку президента, існує "можливість різкої ескалації", проте Ізраїль не хоче війни з Ліваном.
 
Зазначимо, раніше ЗМІ писали, що саме Ізраїль причетний до вибухів у Лівані. Зокрема, ABC News стверджує, що Ізраїль упродовж останніх 15 років планував операцію з підриву пейджерів, намагаючись узяти під свій контроль джерела постачань цих пристроїв до країни.

 

ІзраїльЛіванвійна в Україніросія окупанти

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