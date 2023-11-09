Ізраїль запровадив щоденні гуманітарні паузи у Секторі Гази

Ізраїльські військові заздалегідь оголошуватимуть про паузи, щоб цивільні особи могли безпечно рухатися.

Ізраїль погодився запровадити щоденні чотиригодинні гуманітарні паузи в районах вздовж гуманітарних коридорів та активних бойових дій на півночі Сектору Гази.



Про це повідомив під час онлайн-брифінгу координатор Ради нацбезпеки Білого дому Джон Кірбі, передає Укрінформ.

"За нашим розумінням, Ізраїль розпочне запровадження чотиригодинних пауз у районах на півночі Гази щодня", - зазначив представник Білого дому.



Він уточнив, що ізраїльські військові заздалегідь оголошуватимуть про паузи, щоб цивільні особи могли безпечно рухатися. Крім того, це забезпечить більше можливостей для доставки гуманітарної допомоги та полегшить зусилля для звільнення заручників.

"Ізраїльтяни сказали нам, що в період дії паузи в цих районах не проводитиметься військових операцій і що цей процес починається сьогодні", - зауважив представник адміністрації США.

Він також підкреслив, що ізраїльська сторона бореться з ворогом, який "зосереджується серед цивільного населення, використовує лікарні й цивільну інфраструктуру".



Представник Білого дому також зауважив, що про необхідність запровадження таких пауз йшлося під час телефонної розмови президента США Джо Байдена з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу. За його словами, Сполучені Штати вважають це кроком у правильному напрямку в зусиллях Ізраїлю дотримуватися повною мірою міжнародного права.