Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для українців

Починаючи з 1 липня ті, хто хоче в'їхати до Ізраїлю, мають подати документи на отримання дозволу ETA-IL.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль змінює візову політику і вводить обмеження для українців, через що Україна "буде змушена відповісти".

"З першого липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів… У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, зокрема паломників. У Києві розглядають специфіку цих електронних віз", – йдеться у повідомленні Посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook.

Дипломатична установа зазначає, що останні дії Ізраїлю, такі як "обмеження українських біженців" та "відмова у в'їзді багатьом українцям", напружили стосунки, а остання вимога "завершує безвізовий режим".

"Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну, яка залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем для обговорення та перемовин щодо змін у політику подорожей на користь обох країн", – зазначили у посольстві.