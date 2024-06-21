Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close
ПОЛІТИКА

Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для українців

21 червня 2024, 19:20
Ізраїль запроваджує обмеження на в'їзд для українців
Фото: з вільного доступу
Починаючи з 1 липня ті, хто хоче в'їхати до Ізраїлю, мають подати документи на отримання дозволу ETA-IL.

Надзвичайний і Повноважний Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук заявив, що Ізраїль змінює візову політику і вводить обмеження для українців, через що Україна "буде змушена відповісти". 

"З першого липня громадяни країн з безвізовим доступом до Ізраїлю, включаючи Україну, повинні подати документи на отримання дозволу ETA-IL на перебування до 90 днів… У відповідь Україна запровадить аналогічні вимоги попереднього затвердження для громадян Ізраїлю, зокрема паломників. У Києві розглядають специфіку цих електронних віз", – йдеться у повідомленні Посольства України в Ізраїлі у соцмережі Facebook. 

Дипломатична установа зазначає, що останні дії Ізраїлю, такі як "обмеження українських біженців" та "відмова у в'їзді багатьом українцям", напружили стосунки, а остання вимога "завершує безвізовий режим".

"Ця взаємна акція вплине на тисячі релігійних паломників, які щорічно відвідують Україну, яка залишається відкритою до діалогу з Ізраїлем для обговорення та перемовин щодо змін у політику подорожей на користь обох країн", – зазначили у посольстві.

Ізраїльукраїнські біженці

Останні матеріали

Ода танку
Технології
Ода танку "Черепаха". Тимчасове рішення для більш масштабного розв'язання проблем на полі бою – Мік Раян
Переклад iPress – 21 червня 2024, 14:43
росія із запізненням приєднується до
Політика
росія із запізненням приєднується до "китайської мрії". Китай обіцяє інвестувати цього року $160 млрд у російську промисловість – CEPA
Переклад iPress – 21 червня 2024, 11:24
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Політика
Українці стабілізували лінію фронту. А Захід продовжує товкти воду в ступі – Том Купер
Переклад iPress – 20 червня 2024, 22:13
Політика
"Ми всі тепер радянські люди". Пізня радянська Америка потребує негайних змін – Ніл Ферґюсон
Переклад iPress – 20 червня 2024, 14:09
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Технології
НАТО та українська протиповітряна оборона. Що ще отримає ППО від Заходу – Дональд Гілл
Переклад iPress – 20 червня 2024, 12:34
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Технології
Київ перетворився на світову столицю безпілотників. БПЛА в Україні стають розумнішими, щоб ухилятися від російських сигналів глушіння – WSJ
Переклад iPress – 20 червня 2024, 05:04
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Cуспільство
Безстрашні. Битва за Київ та Харків, екстремальна місія в Маріуполь. Частина 2 – The Globe and Mail
Переклад iPress – 19 червня 2024, 15:19
Політика
"Це серйозно". Пропагандони путіна лютують через санкції Заходу – Джулія Девіс
Переклад iPress – 19 червня 2024, 12:25
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється