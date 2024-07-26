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Ізраїль застерігає Париж від загроз іранських "терактів" – Le Figaro

26 липня 2024, 10:02
Ізраїль застерігає Париж від загроз іранських
Ізраїльський колега написав лист міністру закордонних справ Франції Стефану Сежурне.

В ньому Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац написав, що "дехто прагне зашкодити урочистостям цієї радісної події".

Про це пише щоденна французька газета Le Figaro.

Міністр закордонних справ Ізраїлю Ісраель Кац направив листа своєму французькому колезі Стефану Сежурне, де написав про те, що дехто прагне зашкодити святковості цієї радісної події. Копію листа отримали редакції низки ЗМІ.

"Наразі у нас є оцінки потенційних загроз з боку іранських терористичних груп та інших терористичних організацій, спрямованих на здійснення терактів проти членів ізраїльської делегації та ізраїльських туристів під час Олімпійських ігор", - написав Кац.

 
ФранціяолімпіадаПарижтеракти

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