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ПОЛІТИКА

Ізраїль затримав судно з екоактивісткою Тунберг поблизу Гази — Reuters

09 червня 2025, 09:32
Ізраїль затримав судно з екоактивісткою Тунберг поблизу Гази — Reuters
Фото: з вільних джерел
Разом з Тунберг була група про-палестинських активістів, включно щонайменше з одним дипломатом.

Військові Ізраїлю зупинили корабель з шведською екоактивісткою Гретою Тунберг поблизу берегів Гази. Спецслужби вже заявили, що медіа провокація не вдалась.

Про це повідомляє Reuters.

Так, у Середземному морі поблизу берегів Сектора Гази військові зупинили судно Madleen, на борту якого перебувала шведська екоактивістка Грета Тунберг. Інцидент стався ввечері, 9 червня.

Разом з Тунберг була група про-палестинських активістів, включно щонайменше з одним дипломатом. Вони прямували до анклаву, щоби доправити гуманітарну допомогу мешканцям блокованої території.

За даними Reuters, судно було оточене квадрокоптерами та гелікоптерами, після чого над ним розпилили невідому речовину. Після цього на борт піднялися озброєні військові, а зв’язок з судном тимчасово повністю зник.

Через деякий час ізраїльські спецслужби оприлюднили заяву, в якій повідомили, що судно "Мадлен" благополучно прямує до берегів Ізраїлю, а всі пасажири "селфі-яхти" повернуться до своїх країн.

Єдиним підтвердженням подій на борту є фотографія, яку опублікувала "Флотилія свободи" безпосередньо перед зникненням зв’язку. На знімку видно активістів у рятувальних жилетах, які стоять із піднятими руками, ймовірно - сигналізуючи про здачу чи заклик до мирного вирішення інциденту.

Судно Madleen вирушило в рамках гуманітарної ініціативи "Флотилія свободи", яка ставила за мету доставити медикаменти, їжу та інші необхідні ресурси мешканцям Сектора Гази, що вже місяцями перебуває в умовах повної блокади, без електрики, води й доступу до медичної допомоги.

Грета ТунбергІзраїльСектор Гази

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