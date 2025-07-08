Ізраїль завдасть нових ударів по Ірану через спроби відновлення ядерної програми

Нетаньягу та Трамп під час зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари

Влада Ізраїлю розглядає варіант нової операції проти іранських ядерних об'єктів, якщо отримає відомості про поновлення діяльності Тегерану щодо збагачення урану.

Про це повідомляє Axios.

Одним із сценаріїв для початку нових ударів по Ірану може стати спроба Тегерану вивезти збагачений уран із пошкоджених об'єктів у Фордо, Натанзе та Ісфахані, які раніше зазнали ізраїльських та американських бомбардувань.

Також ізраїльські війська можуть відновити атаки через спроби Тегерана відновити свою ядерну програму, зокрема, об'єктів збагачення урану.

Керівництво Ізраїлю, за повідомленням видання, вважає, що президент США Дональд Трамп дозволить завдати нові удари по іранській ядерній програмі.

Також повідомляється, що прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу та Трамп під час майбутньої зустрічі у Білому домі обговорюватимуть нові удари.