Ізраїль завдав потужних авіаударів по Дамаску

У мережі публікують відео ударів.

У середу, 16 липня, Армія оборони Ізраїлю (Цахал) завдала серії авіаударів по урядових об'єктах у сирійській столиці Дамаску.

Як повідомляє The Times of Israel, серед цілей були будівлі Міністерства оборони Сирії, Генерального штабу та, ймовірно, президентський палац.

На поширених у мережі відео видно, як після попереджувального удару по входу ізраїльські винищувачі завдають масованого удару по будівлі Міноборони, яка зазнала повного знищення разом зі штаб-квартирою Генштабу. Згодом Цахал оприлюднив офіційні кадри, підтвердивши обстріли ключових військових об'єктів сирійського режиму.

Ізраїльська армія заявила, що її дії спрямовані на захист друзів — етнорелігійної меншини, яка мешкає у низці країн Близького Сходу, зокрема в сирійській провінції Сувейда. Там нині тривають запеклі бої між силами режиму та місцевими угрупованнями.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху у зверненні до друзів — громадян Ізраїлю — наголосив, що ситуація на півдні Сирії є "дуже серйозною".

"Армія оборони Ізраїлю діє, ВПС діють, інші сили діють. Ми діємо, щоб врятувати наших братів-друзів і знищити банди режиму", — заявив Нетаньяху, якого цитує видання Yediot Ahronot.

Він також закликав друзів, які є громадянами Ізраїлю, не перетинати сирійський кордон, оскільки існує ризик викрадення або загибелі, а також можливість ускладнення військових операцій Цахалу.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галант, зі свого боку, попередив, що удари можуть посилитись, якщо сирійські війська не залишать місто Сувейда.

Ізраїльська армія підкреслює, що діє згідно з директивами керівництва і готова до будь-якого сценарію розвитку подій у Сирії.