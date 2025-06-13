Ізраїль завдав ударів по Ірану: оголошено надзвичайний стан

В адміністрації США дистанціювалися від нічної атаки Ізраїлю проти ядерних об’єктів Ірану, які вочевидь зашкодять спробам президента Дональда Трампа досягти з Іраном нової угоди щодо його ядерної програми.

В ніч на 13 червня ізраїльські ВПС завдали масштабного удару по території Ірану.

За інформацією Axios та The Times of Israel, атака стала початком великої військової операції під назвою "Левиний народ", метою якої є знищення ядерної інфраструктури та військового потенціалу Ірану.

У мережі повідомляють про потужні вибухи в Тегерані, а також у містах Натанз, Хоррамабад, Хамедан і Піраншахр. За попередніми даними, ці міста розміщують ключові об'єкти ядерної програми Ірану.

Ізраїльська армія (ЦАХАЛ) підтвердила завдання ударів, наголосивши, що Іран має достатню кількість збагаченого урану для створення кількох ядерних бомб упродовж лічених днів, тому "необхідно було вжити термінових заходів для нейтралізації неминучої загрози".

Удар по Ірану відбувся без участі Сполучених Штатів. Держсекретар США Марко Рубіо заявив, що Вашингтон не надавав жодної підтримки цій операції. “Наш головний пріоритет – захист американських сил у регіоні”, – наголосив він.

У відповідь на потенційну загрозу ракетної та безпілотної атаки з боку Ірану, міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац оголосив надзвичайний стан по всій країні. Запроваджено особливий режим у тилових районах, заборонені зібрання, скасовано освітні заходи, а громадян закликали залишатися вдома. Армія оборони Ізраїлю також повідомила про мобілізацію десятків тисяч резервістів.

Командування ЦАХАЛ попередило про можливі удари важкими ракетами зі сходу, які можуть досягти будь-якої точки країни. По всьому Ізраїлю ввімкнено сирени, а повітряний простір закрито. Іран, своєю чергою, призупинив усі рейси в аеропорту Імама Хомейні поблизу Тегерана.

Прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу скликав засідання кабінету міністрів безпеки та у відеозверненні заявив, що операція триватиме стільки, скільки буде потрібно. За його словами, мета Ізраїлю – завдати максимального удару по ядерному арсеналу та виробництву балістичних ракет Ірану.

За непідтвердженими даними ЗМІ, внаслідок ударів загинули високопоставлені іранські військові, зокрема командувач Корпусу вартових ісламської революції Хоссейн Саламі, начальник штабу армії Мохаммад Багері та інші члени Генштабу, а також кілька провідних ядерних вчених.

Президент США Дональд Трамп скликав засідання кабінету міністрів та Ради національної безпеки, щоб виробити відповідь США на різке загострення на Близькому Сході. Білий дім поки утримується від офіційних коментарів.

Іранські посадовці в коментарі агентству Reuters заявили, що відповідь на ізраїльський удар буде “жорсткою та рішучою”. Деталі можливої відплати наразі обговорюються на найвищому рівні керівництва країни.

Ситуація залишається вкрай напруженою, а ризик масштабного конфлікту на Близькому Сході стрімко зростає. Світова спільнота з занепокоєнням спостерігає за розвитком подій.