Ізраїль завдав ударів по Сирії

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Удари припали на прибережні міста.

Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілях у прибережних містах на заході Сирії.

Про це в четвер, 3 жовтня, повідомив The Times of Israel.

Ізраїльські ЗМІ пишуть, що армія завдала ударів по цілях у прибережних містах на заході Сирії.

Ціллю атаки стали склади боєприпасів, які призначалися для ліванського угруповання Хезболла.

Арабські ЗМІ повідомляють, що сирійські засоби ППО понад 40 хвилин "активно протистояли ворожим цілям у Латакії, Джеблі та Тартусі".

Кілька снарядів знищено поблизу Хмейміма, де розташована російська авіабаза.

Вчора, 2 жовтня, Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану.