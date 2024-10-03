Ізраїль завдав ударів по Сирії
Армія оборони Ізраїлю завдала ударів по цілях у прибережних містах на заході Сирії.
Про це в четвер, 3 жовтня, повідомив The Times of Israel.
Ізраїльські ЗМІ пишуть, що армія завдала ударів по цілях у прибережних містах на заході Сирії.
Ціллю атаки стали склади боєприпасів, які призначалися для ліванського угруповання Хезболла.
Арабські ЗМІ повідомляють, що сирійські засоби ППО понад 40 хвилин "активно протистояли ворожим цілям у Латакії, Джеблі та Тартусі".
Кілька снарядів знищено поблизу Хмейміма, де розташована російська авіабаза.
Вчора, 2 жовтня, Ізраїль завдав нових авіаударів по Лівану.