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Ізраїль завдав удару по південному Бейруту

06 червня 2025, 15:33
Ізраїль завдав удару по південному Бейруту
Фото: tahrirnews.com
Кажуть, що атакували виробництво дронів

Ізраїль завдав авіаударів по південних передмістях Бейрута, заявивши, що їхня мета – виробництво безпілотників “Хезболли”.

Про це пише BBC.

Напад у четвер увечері, напередодні Ід аль-Адха, одного з найважливіших свят в ісламі, стався після попереджень про евакуацію кількох будівель у цьому районі, де базується “Хезболла” в столиці. Попередніх повідомлень про постраждалих не було.
 
Армія оборони Ізраїлю (Цахал) заявила, що виявила підрозділ “Хезболли”, який виробляє “тисячі” безпілотників під землею, фінансованих “іранськими терористами”.
 
Напад стався, незважаючи на те, що між Ізраїлем та озброєним угрупованням діяло протягом останніх шести місяців припинення вогню.
 
Прем'єр-міністр Лівану Наваф Салам заявив, що “рішуче засуджує” удари.
 
Я вважаю їх систематичним та навмисним нападом на нашу батьківщину, її безпеку, стабільність та економіку, особливо напередодні свят та туристичного сезону”, – йдеться у дописі Салама на соцплатформі X.
 
Тисячі людей втекли з переповнених вулиць густонаселеного району після попередження про евакуацію, що спричинило затор. Потім у небі з'явилися клуби диму.
 
Президент Лівану Джозеф Аун назвав удари “кричущим порушенням міжнародної угоди”, зазначивши, що це сталося “напередодні священного релігійного свята”.
 
Управління Спеціального координатора ООН з питань Лівану написало на X, що удари “спричинили нову паніку та страх напередодні Ід аль-Адха”.
 
Міністр оборони Ізраїлю Ісраель Кац високо оцінив “ідеальне виконання ударів військовими, заявивши, що Ізраїль вважає ліванський уряд “безпосередньо відповідальним за запобігання порушенням режиму припинення вогню та всієї терористичної діяльності””.
Ізраїльвійнацахал

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