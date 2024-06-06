Ізраїль завдав удару по школі, в результаті якого загинули десятки людей

Ізраїль підтвердив удар.

Внаслідок ізраїльського авіаудару трьома ракетами по школі у центральній частині Сектора Гази вбито та поранено десятки людей.

Про це з посиланням на місцеву лікарню та владу анклаву повідомляє CNN.

Школа, якою керує агентство ООН у справах палестинських біженців (UNRWA), на момент удару розміщувала біженців, повідомляє урядовий пресцентр Гази. За словами журналіста, який співпрацює з CNN, у будівлі проживає приблизно 20 тисяч переміщених осіб, які сховалися у школі, її дворі та околицях.

Повідомляється про загибель щонайменше 45 людей. Влада сусідньої лікарні заявила, що кількість жертв може зрости, оскільки їх все ще привозять до лікарні.

Ізраїльські військові підтвердили, що здійснили авіаудар, який, за їхніми словами, був націлений на обʼєкт Хамасу, що працює всередині школи.Вони додали, що вжили «багато заходів» для мінімізації небезпеки перед ударом, включаючи повітряне спостереження та використання «додаткової розвідки».

CNN додає, що не може незалежно перевірити правдивість тверджень.

Нагадаємо, раніше Ізраїль завдав авіаудару по наметовому містечку в місті Рафах, що у Секторі Гази. Тоді загинуло більше ніж 40 людей.

Financial Times повідомляли про те, що Ізраїль зіштовхнувся з міжнародним осудом через цей удар. Обурення методами ізраїльської армії висловили у Франції, Італії, Єгипті, Катарі, Саудівській Аравії. Також відповідні заяви зробили європейські дипломати.

Європейські дипломати вимагають від Ізраїлю виконати наказ Міжнародного суду ООН після удару в Рафаху. Але ізраїльські офіційні особи неодноразово наполягали на тому, що операція в Рафаху необхідна для перемоги над палестинським угрупуванням бойовиків.