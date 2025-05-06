Ізраїль завдав удару по столиці Ємену

Знищено аеропорт.

Ізраїльська авіація атакувала столицю Ємену - Сану. Там прогриміли вибухи.

Про це повідомляє The Times of Israel.

За даними видання, вибухи прогриміли в аеропорту Сани. Загалом, за непідтвердженою інформацією, було зафіксовано понад 20 ударів. Також під атакою перебував цементний завод у місті Амран.

При цьому до удару представник Армії оборони Ізраїлю (Цахал) Авіхай Едреї надіслав попередження арабською мовою для всіх, хто перебував у районі аеропорту Сани.