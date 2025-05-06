Ізраїль завдав удару по столиці Ємену
06 травня 2025, 18:11
конфлікт Ємен
Знищено аеропорт.
Ізраїльська авіація атакувала столицю Ємену - Сану. Там прогриміли вибухи.
Про це повідомляє The Times of Israel.
За даними видання, вибухи прогриміли в аеропорту Сани. Загалом, за непідтвердженою інформацією, було зафіксовано понад 20 ударів. Також під атакою перебував цементний завод у місті Амран.
При цьому до удару представник Армії оборони Ізраїлю (Цахал) Авіхай Едреї надіслав попередження арабською мовою для всіх, хто перебував у районі аеропорту Сани.
"Ми наполегливо закликаємо вас негайно залишити територію аеропорту і попередити всіх, хто перебуває поблизу, про необхідність негайно покинути її", - зазначав Едреї.
Він також попереджав, що якщо цього не зробити, жителі Сани наразять себе на серйозну небезпеку.
Арабські ЗМІ пишуть, що після цього було отримано інформацію про ізраїльські військові літаки в повітряному просторі Ємену.
Цахал підтвердив, що ізраїльські воїни вдарили по аеропорту Сани, який контролюють хусити. Він був знищений.
За словами військових, аеропорт тепер "цілком виведений з ладу" після ударів, завданих винищувачами ВПС Ізраїлю.
Цахал стверджує, що аеропорт використовувався хуситами "для перекидання зброї та бойовиків і регулярно використовується режимом хуситів з терористичною метою".