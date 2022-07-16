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Ізраїль завдав удару по заводу ХАМАС із виробництва зброї

У відповідь на атаки, спрямовані проти ізраїльських цивільних, наші винищувачі завдали удару по ще одному заводу ХАМАС із виробництва зброї в Газі… Цей удар суттєво завадить можливостям ХАМАСу нарощувати сили
Армія оборони Ізраїлю завдала удару по заводу з виробництва зброї в секторі Газа, пояснивши це відповіддю на удари по своїй території з боку Гази.
Ізраїль завдав удару по заводу ХАМАС із виробництва зброї Фото: з вільного доступу
Про армія оборони Ізраїлю повідомила у Твітері.
 
"У відповідь на атаки, спрямовані проти ізраїльських цивільних, наші винищувачі завдали удару по ще одному заводу ХАМАС із виробництва зброї в Газі… Цей удар суттєво завадить можливостям ХАМАСу нарощувати сили", - йдеться у повідомленні.
 
Вказується, що Ізраїль завдав удару після того як з Гази було випущено по його південній території два снаряди та дві ракети, останні впали на відкритій місцевості.
 
Як повідомлялося, конфлікт між Ізраїлем і Палестиною загострився у травні минулого року, коли після завершення молитви на Храмовій горі в Єрусалимі палестинці закидали камінням ізраїльських силовиків. Ті застосували гумові кулі, світлошумові гранати та сльозогінний газ.
 
Зрештою Ізраїль і ХАМАС 20 травня домовилися про припинення вогню у ніч проти 21 травня.
 
Водночас сторони попередили одна одну про можливі наслідки у разі порушення перемир'я. Ізраїль заявив, що режим припинення вогню перестане діяти, якщо із сектору Газа продовжаться ракетні обстріли ізраїльської території.
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16 07 2022 12:22
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