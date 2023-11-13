Ізраїль заявляє, що Хамас втратив контроль над Сектором Гази
Хамас втратив контроль над Сектором Гази, Цахал намагається повністю захопити територію.
Про це заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант, передає Times of Israel.
"Немає сил у Хамасу, здатних зупинити Цахал. Цахал просувається до кожної точки. Організація Хамас втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази Хамасу. Вони не мають довіри до уряду", - сказав Галант.
За його словами, ізраїльські сили просуваються "за планом і виконують завдання точно і смертоносно".
Міністр додав, що останніми днями Цахал активізував дії проти тунелів Хамасу.