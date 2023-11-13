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Ізраїль заявляє, що Хамас втратив контроль над Сектором Гази

13 листопада 2023, 21:31
Ізраїль заявляє, що Хамас втратив контроль над Сектором Гази
Джерело: facebook.com/YoavGallant
"Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази Хамасу", - розповів міністр оборони Ізраїлю.

Хамас втратив контроль над Сектором Гази, Цахал намагається повністю захопити територію.

Про це заявив ізраїльський міністр оборони Йоав Галант, передає Times of Israel.

"Немає сил у Хамасу, здатних зупинити Цахал. Цахал просувається до кожної точки. Організація Хамас втратила контроль над Сектором Гази. Терористи біжать на південь. Мирні жителі грабують бази Хамасу. Вони не мають довіри до уряду", - сказав Галант.

За його словами, ізраїльські сили просуваються "за планом і виконують завдання точно і смертоносно".

Міністр додав, що останніми днями Цахал активізував дії проти тунелів Хамасу.

 

ІзраїльСектор Газивійна в Україніросія окупантиХамас: Ізраїль

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