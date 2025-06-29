Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників Хамас у Газі

Операцію провели в місті Газа.

Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення Мухаммеда Ісси аль-Іссу - одного з ключових засновників військового крила Хамас.

Про це повідомляє The Hill.

За даними ізраїльських військових, Аль-Ісса був однією з ключових фігур, причетних до масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 осіб, ще близько 250 були взяті у заручники.

Ізраїльська сторона також заявляє, що Аль-Ісса активно працював над відновленням зруйнованої під час війни інфраструктури Хамас у Газі.

ЗС Ізраїлю вважають, що він був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишалися на території анклаву.