Ізраїль заявив про ліквідацію одного з засновників Хамас у Газі
29 червня 2025, 13:47
Фото: globalaffairspress.com
Операцію провели в місті Газа.
Армія оборони Ізраїлю повідомила про знищення Мухаммеда Ісси аль-Іссу - одного з ключових засновників військового крила Хамас.
Про це повідомляє The Hill.
За даними ізраїльських військових, Аль-Ісса був однією з ключових фігур, причетних до масштабного нападу на Ізраїль 7 жовтня 2023 року, внаслідок якого загинули понад 1200 осіб, ще близько 250 були взяті у заручники.
Ізраїльська сторона також заявляє, що Аль-Ісса активно працював над відновленням зруйнованої під час війни інфраструктури Хамас у Газі.
ЗС Ізраїлю вважають, що він був одним із останніх високопосадовців угруповання, які залишалися на території анклаву.
Протягом останнього року Ізраїль ліквідував низку інших впливових діячів Хамас, зокрема лідерів Ісмаїла Ханію та Ях’ю Сінвара.
Операції проти бойовиків тривають на тлі гуманітарної кризи в Газі.