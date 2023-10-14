Ізраїль заявив про ліквідацію верхівки Хамас, яка керувала нападом
Армія оборони Ізраїлю заявила про ліквідацію верхівки Хамас. Ватажки бойовиків керували нападом на Ізраїль минулої суботи, 7 жовтня.
Про це повідомляє Цахал.
Цахал ліквідував командира спецназу Хамас, який керував вторгненням бойовиків на південні громади Ізраїлю минулого тижня. Йдеться про Алі Кадхі - командира так званого підрозділу "Нухба".
За даними Цахалу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.