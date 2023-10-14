Ізраїль заявив про ліквідацію верхівки Хамас, яка керувала нападом

Про це повідомляє Цахал.

Цахал ліквідував командира спецназу Хамас, який керував вторгненням бойовиків на південні громади Ізраїлю минулого тижня. Йдеться про Алі Кадхі - командира так званого підрозділу "Нухба".

За даними Цахалу, Кадхі був заарештований Ізраїлем у 2005 році за викрадення та вбивство ізраїльських цивільних і був звільнений у рамках обміну полоненими у 2011 році.