Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах
30 березня 2025, 09:55
Фото: facebook.com idfonline
Хамас тим часом заявив про готовність звільнити 5 заручників.
Ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні смуги Гази.
Про це пише DW із посиланням на заяву Цахал.
У рамках нової операції ізраїльські війська "ліквідували об'єкти терористичної інфраструктури Хамас". Водночас Цахал продовжує завдавати авіаударів по об'єктах радикального руху ісламізму по всій смузі Гази.
Також стало відомо, що посередники з Катару та Єгипту проводять переговори з Ізраїлем та Хамас з метою досягти угоди про 50-денне припинення вогню. Хамас оголосив про готовність звільнити п'ятьох ізраїльських заручників у рамках нової угоди. Ізраїлю можуть бути передані тіла деяких викрадених.
Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що отримала пропозицію про припинення вогню та висунула зустрічну: Ізраїль вимагає звільнити десятьох заручників.
Як зазначають представники Хамас, режим припинення вогню може розпочатися у святкові дні після закінчення Рамадану, тобто з 30 березня.
Ізраїльські ЗМІ припускають, що Хамас прагне досягти нового перемир'я, в тому числі через протести, що нещодавно спалахнули у смузі Гази.