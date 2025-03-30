Facebook iPress Telegram iPress Twitter iPress search menu
close
Матеріали:
Теми:
close

Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах

30 березня 2025, 09:55
Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах
Фото: facebook.com idfonline
Хамас тим часом заявив про готовність звільнити 5 заручників.
Ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні смуги Гази.
 
Про це пише DW із посиланням на заяву Цахал. 
 
У рамках нової операції ізраїльські війська "ліквідували об'єкти терористичної інфраструктури Хамас". Водночас Цахал продовжує завдавати авіаударів по об'єктах радикального руху ісламізму по всій смузі Гази.
 
Також стало відомо, що посередники з Катару та Єгипту проводять переговори з Ізраїлем та Хамас з метою досягти угоди про 50-денне припинення вогню. Хамас оголосив про готовність звільнити п'ятьох ізраїльських заручників у рамках нової угоди. Ізраїлю можуть бути передані тіла деяких викрадених.
 
Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що отримала пропозицію про припинення вогню та висунула зустрічну: Ізраїль вимагає звільнити десятьох заручників.
 
Як зазначають представники Хамас, режим припинення вогню може розпочатися у святкові дні після закінчення Рамадану, тобто з 30 березня.
 
Ізраїльські ЗМІ припускають, що Хамас прагне досягти нового перемир'я, в тому числі через протести, що нещодавно спалахнули у смузі Гази.

 

ІзраїльСектор Гази

Останні матеріали

Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Cуспільство
Новий Курськ – Бєлгород? Тим часом росіяни продовжують безрезультатно атакувати – Ендрю Таннер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 14:33
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США
Політика
Signalgate триває. Приватні дані та паролі високопосадовців США "гуляють" в інтернеті – Spiegel
Переклад iPress – 28 березня 2025, 12:26
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
Здоров'я
Здоров’я зубів: поширені питання до стоматолога
28 березня 2025, 10:34
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Політика
Signalgate: новий виклик. Влада США порушує нацбезпеку з метою порушення прав громадян – Тімоті Снайдер
Переклад iPress – 28 березня 2025, 07:08
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Політика
Україні щойно встромили ніж у спину. І українці це знають – Філліпс О'Брайен
Переклад iPress – 27 березня 2025, 13:59
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Політика
путін має модний годинник, а Європа має час. Вона має згуртуватися і дати відсіч росії – Бен Годжес і Ден Райс
Переклад iPress – 27 березня 2025, 11:08
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Захід має приділяти більше уваги Шпіцбергену. Український сценарій для Норвегії? – Елізабет Бро
Переклад iPress – 27 березня 2025, 08:22
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Політика
Пентюхи з Вашингтону. Як путін лестив і обманював п'ятьох президентів США – The Times
Переклад iPress – 26 березня 2025, 17:02
Більше публікацій

© 2024 iPress

За повного чи часткового використання текстів та зображень чи за будь-якого іншого поширення інформації «iPress» гіперпосилання на сайт iPress.ua є обов'язковим

Будь-яке копiювання, публiкацiя, передрук чи наступне поширення iнформацiї, що мiстить посилання на «Iнтерфакс-Україна», суворо забороняється