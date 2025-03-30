Ізраїль заявив про початок нової операції у місті Рафах

Хамас тим часом заявив про готовність звільнити 5 заручників.

Ізраїльські військові розпочали нову операцію у місті Рафах для "розширення зони безпеки" на півдні смуги Гази.

Про це пише DW із посиланням на заяву Цахал.

У рамках нової операції ізраїльські війська "ліквідували об'єкти терористичної інфраструктури Хамас". Водночас Цахал продовжує завдавати авіаударів по об'єктах радикального руху ісламізму по всій смузі Гази.

Також стало відомо, що посередники з Катару та Єгипту проводять переговори з Ізраїлем та Хамас з метою досягти угоди про 50-денне припинення вогню. Хамас оголосив про готовність звільнити п'ятьох ізраїльських заручників у рамках нової угоди. Ізраїлю можуть бути передані тіла деяких викрадених.

Канцелярія прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху підтвердила, що отримала пропозицію про припинення вогню та висунула зустрічну: Ізраїль вимагає звільнити десятьох заручників.