Ізраїль заявив про затримання трьох членів елітного загону “Хезболли”

Ізраїльські війська виявили бойовиків, які "засіли" у валу "поряд із великою кількістю зброї та обладнанням, необхідним для тривалого перебування".

Армія оборони Ізраїлю заявила про затримання трьох членів елітного загону Хезболли “Радван” після того, як виявила їх у тунелі на півдні Лівану під час наземного наступу.

Про це пише The Times of Israel.

Цахал зазначає, що війська виявили бойовиків, які “засіли” у валу “поряд із великою кількістю зброї та обладнанням, необхідним для тривалого перебування”. Затримання відбулося 15 жовтня.

Військові також опублікували відеоролик, на якому допитують ймовірного оперативника Радвана про плани терористичної групи у Лівані та поточний стан її операцій. Невідомо чи підозрюваний є одним із трьох заарештованих. Чоловік нібито розповів про хаос всередині “Хезболли” загалом і сил Радвана зокрема. За його словами, за кілька днів до того, як його виявили, авіаудар поблизу перервав його контакт із сусідньою групою ю з чотирьох оперативників. Тоді троє чоловіків, з якими він стояв, втекли, залишивши його самого. Бойовик також розповів, що “Хезболла” має намір увійти у ізраїльську частину регіону Галілея.