Ізраїль заявив, що перехопив ракету із Ємену
18 травня 2025, 16:57
аеропорт в ємені
Це була балістична ракета.
Ізраїльські військові заявили в неділю 18 травня, що перехопили ракету, запущену з Ємену.
Про це пише The Times of Israel.
За словами військових, балістичну ракету успішно перехопила протиповітряна оборона.
Повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок нападу немає.
Зазначається, що сирени тривоги лунали у центрі країни. Приблизно за п'ять хвилин до спрацьовування сирен мешканцям надіслали завчасне попередження про атаку ракетами далекого радіуса дії за допомогою push-сповіщення на їхні телефони.
16 травня Ізраїль повідомляв про атаку з Ємену.