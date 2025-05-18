Ізраїль заявив, що перехопив ракету із Ємену

Ізраїльські військові заявили в неділю 18 травня, що перехопили ракету, запущену з Ємену.

За словами військових, балістичну ракету успішно перехопила протиповітряна оборона.

Повідомлень про постраждалих чи руйнування внаслідок нападу немає.

Зазначається, що сирени тривоги лунали у центрі країни. Приблизно за п'ять хвилин до спрацьовування сирен мешканцям надіслали завчасне попередження про атаку ракетами далекого радіуса дії за допомогою push-сповіщення на їхні телефони.

16 травня Ізраїль повідомляв про атаку з Ємену.