Ізраїль заявив, що ракета Хезболли вбила 12 людей, серед яких діти

Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.

Через ракетний обстріл футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах вчора, 27 липня, загинули 12 людей, в тому числі діти.

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на Ізраїльску владу.

Служба швидкої допомоги Ізраїлю повідомила, що ще 13 людей отримали поранення в результаті ракетного обстрілу з Лівану, який влучив у футбольне поле в друзському селі Мадждал-Шамс.

Ізраїльський уряд Ізраїлю звинувачує в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяє вжити заходів у відповідь.

Удар є найсмертоноснішим в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з початку воєнних дій у Секторі Гази, пише агенція.

"Сьогоднішня атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною. Ми наближаємося до моменту тотальної війни проти Хезболли і Лівану", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац в інтерв'ю Axios.

"Хезболла" є у письмовій заяві стверджує, що "ісламський опір не має абсолютно ніякого відношення до цього інциденту і категорично заперечує всі неправдиві звинувачення з цього приводу".

"Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем в районах на лівансько-ізраїльському кордоні або поблизу нього з моменту початку війни в Газі, що викликало побоювання повномасштабного конфлікту між добре озброєними противниками.

Нагадаємо, що окуповані Ізраїлем Голанські висоти були частиною Сирії до 1967 року, коли Ізраїль захопив більшу частину території в ході війни на Близькому Сході, анексувавши її в 1981 році.

Анексія Ізраїлем не була визнана більшістю країн. На території проживає 40 000 людей.