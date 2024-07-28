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Ізраїль заявив, що ракета Хезболли вбила 12 людей, серед яких діти

28 липня 2024, 10:56
Ізраїль заявив, що ракета Хезболли вбила 12 людей, серед яких діти
Фото: з вільного доступу
Ліванське угруповання "Хезболла" атакувало на футбольне поле.

Через ракетний обстріл футбольного поля на окупованих Ізраїлем Голанських висотах вчора, 27 липня, загинули 12 людей, в тому числі діти. 

Про це повідомляє агенція Reuters, посилаючись на Ізраїльску владу. 

Служба швидкої допомоги Ізраїлю повідомила, що ще 13 людей отримали поранення в результаті ракетного обстрілу з Лівану, який влучив у футбольне поле в друзському селі Мадждал-Шамс.

Ізраїльський уряд Ізраїлю звинувачує в обстрілах підтримуване Іраном ліванське угруповання "Хезболла" і обіцяє вжити заходів у відповідь.

Удар є найсмертоноснішим в Ізраїлі або на анексованій Ізраїлем території з початку воєнних дій у Секторі Гази, пише агенція. 

"Сьогоднішня атака "Хезболли" перетнула всі червоні лінії, і відповідь буде відповідною. Ми наближаємося до моменту тотальної війни проти Хезболли і Лівану", - заявив міністр закордонних справ Ізраїлю Ізраїль Кац в інтерв'ю Axios.

"Хезболла" є у письмовій заяві стверджує, що "ісламський опір не має абсолютно ніякого відношення до цього інциденту і категорично заперечує всі неправдиві звинувачення з цього приводу".

"Хезболла" та Ізраїль обмінюються вогнем в районах на лівансько-ізраїльському кордоні або поблизу нього з моменту початку війни в Газі, що викликало побоювання повномасштабного конфлікту між добре озброєними противниками.

Нагадаємо, що окуповані Ізраїлем Голанські висоти були частиною Сирії до 1967 року, коли Ізраїль захопив більшу частину території в ході війни на Близькому Сході, анексувавши її в 1981 році. 

Анексія Ізраїлем не була визнана більшістю країн. На території проживає 40 000 людей.

 
ІзраїльХезболла

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